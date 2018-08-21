哈利波特音樂趴 飛進魔法世界

有歌曲也有watch！伴隨上千萬全球影迷一起成長的《哈利波特》電影拍攝已經告一段落，但是電影交響音樂會正以交響樂團形式搭配電影，讓哈利波特迷再度回到魔法世界。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導

有歌曲也有watch！伴隨上千萬全球影迷一起成長的《哈利波特》電影拍攝已經告一段落，但是電影交響音樂會正以交響樂團形式搭配電影，讓哈利波特迷再度回到魔法世界。

已經巡演超過38個國家、600多場演出的《哈利波特電影交響音樂會系列》，這次將一口氣推出3集，包括「神祕的魔法石」、「消失的密室」、「阿茲卡班的逃犯」，由長榮交響樂團與國立實驗合唱團共同演出，搭配40呎巨型螢幕播放，帶領觀眾聆賞片中每一個音符創造出的魔法。

主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，《哈利波特》的配樂堪稱近代最成功，也最家喻戶曉的電影配樂，由奧斯卡金獎配樂大師約翰‧威廉斯親自操刀，從2001年的〈神祕的魔法石〉、2002年〈消失的密室〉到2004年〈阿茲卡班的逃犯〉都是由他配樂，其後續作雖不再參與，但卻持續沿用了他的音樂主題。

第一集中，哈利波特在11歲生日時得知了自己是兩位巫師的遺孤，並且擁有魔法。第二集裡哈利波特遇到會飛的車子、攻擊人的樹和神祕的家庭小精靈，警告這一年他在魔法世界中將遇到的潛藏危機。第三集《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》也是哈利、榮恩與妙麗在霍格華茲的第三年，他們遇見了惡名昭彰的逃犯天狼星‧布萊克；也學會如何駕馭鷹馬巴嘴與型態萬千的變形怪。

目前排定的音樂會包括9月27日《哈利波特：神祕的魔法石》、9月28、29日推出《哈利波特：消失的密室》，12月2日則推出《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》電影交響音樂會。

(中國時報)

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