《如懿傳》決戰超夯《延禧攻略》

2018年08月21日 01:16 中國時報 林淑娟 報導

吳謹言在《延禧攻略》飾演的魏瓔珞聰敏機靈，一路上位。

張鈞甯在《如懿傳》飾演海蘭，寵辱不驚、冷靜果敢。

《如懿傳》PK《延禧攻略》

由周迅、霍建華、張鈞甯等人主演、耗時264天拍攝的清宮傳奇大戲《如懿傳》，上檔日一波多折，20日終於在騰訊視頻首播，愛奇藝台灣站也同步播出。而同樣以乾隆盛世時期後宮為故事背景的《延禧攻略》，雖已搶得先播先機，播出56集的海外流量已突破92億，成目前兩岸三地最火紅的夯劇，但面對《如懿傳》登場仍不敢輕敵，原本周一休息不更新集數，昨也特別「加更」迎戰。

一舉捧紅28歲的女主角吳謹言。據悉，熬了8年的她飾演「魏瓔珞」70集片酬500萬人民幣（約2270萬新台幣），《延禧攻略》全部演員費2400萬人民幣，甚至不及片酬高達5350萬人民幣（約2.42億元）、《如懿傳》主角周迅的一半。

然《延禧攻略》已進入後段劇情高潮，26日將播出最終回，魏瓔珞最強對手、由張嘉倪飾演的絕世美人「沉璧」（容妃）也將登場，剛開播的《如懿傳》，儘管話題不斷、還有超強卡司周迅、霍建華，卻也未必占得了便宜。

《如懿傳》拍攝時間長達9個月，張鈞甯劇中飾演珂里葉特海蘭，作為繡女出身，前期幾乎無寵，幸得如懿（周迅飾）援手，爾後便與如懿在深宮中彼此信任、互相扶持。張鈞甯與周迅劇中有很多對手戲，對角色之間的關係及情感的處理，兩人常私下花很多時間探討，互相調整，海蘭與如懿在深宮之內的姊妹情深，也將會成為本劇灑淚的一大看點。

勤快鑽研文言文

張鈞甯為海蘭一角下足功夫，對平時不常穿高跟鞋的她來說，穿花盆底鞋著實是一大挑戰，為克服這個難題，張鈞甯甚至把花盆底鞋帶回家中，只要有時間就穿著它練習；此外，她還大量閱讀有關歷史人物海蘭的背景介紹，面對高難度的台詞，私下也花不少時間進一步瞭解文言文，做足功課，只為了演繹出海蘭在幽幽深宮中舉步維艱的悲喜命運。

過年送劇組紅包

工作人員爆料，張鈞甯是劇組公認的專業「零食代購」，每天不僅主動給導演、演員、工作人員分發各地美食，還在過年期間送上親筆祝福紅包，是暖心小姊姊一枚。

(中國時報)