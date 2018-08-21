張曉龍遺憾無緣對戲周迅

2018年08月21日 01:16 中國時報 洪秀瑛 （北京連線） 專訪（北京連線）

大陸演員張曉龍7年前以《後宮甄嬛傳》「溫太醫」角色在兩岸三地走紅，近來熱播夯劇《延禧攻略》及《如懿傳》都由他擔任禮儀指導，如何看待這2部宮鬥劇的對決？張曉龍說：「在我心裡不會拿他們做比較，我的團隊對每部作品都全心投入，也會按照導演和製片人的要求去做，2部戲的要求不一樣，各有所長。」

張曉龍除了演員身分，也是中央戲劇學院的副教授和研究生導師，曾擔任10多部影視古裝劇的禮儀指導，包括《赤壁》、《滿城盡帶黃金甲》、《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》等，受封「中國影視禮儀指導之父」，鄧超、白百何、文章等曾是他的學生，孫儷在《甄嬛傳》中的「驚鴻舞」和安陵容的「滿漢八旗冰嬉舞」均出自他手。

最近《延禧攻略》在兩岸三地火紅，網友發現劇中不少橋段與其他古裝劇「似曾相似」，引來爭議及話題。張曉龍平心而論：「每部戲多少都有相像地方，但不能不承認《延禧》是一部成功作品，不管在美學、色彩上都有進步、故事上也有提升，已達到一定水準，演員們詮釋得很好，尤其秦嵐、聶遠戲好，說到底還是靠演技的。」

張曉龍近年因忙著拍戲及製作戲劇，「我帶著禮儀工作室團隊一起把前期工作做好，再由團隊負責執行，我的禮儀團隊都是碩士、博士畢業，經過長期培訓、專業知識引導，在片場都能獨當一面」。《如懿傳》在騰訊獨播，愛奇藝台灣站同步跟播，劇組近日釋出首支「尊禮摹行」版製作花絮，從禮儀培訓到禮儀指導，十分考究。

張曉龍此次沒參演《如懿傳》，他透露，與「如懿」周迅有感情糾葛的「凌雲徹」角色原本屬意他演出，但「實際推動後，製片方和導演仍擔心若有《甄嬛傳》的演員演出會讓觀眾有跳戲感覺，最後沒拍成挺遺憾的，《甄嬛傳》所有人裡，只有我以禮儀指導形式參與《如懿傳》。」

《甄嬛傳》之後，張曉龍鮮少再進後宮為嬪妃把脈治病，直到接下《甄嬛傳》續集《如懿傳》禮儀指導才重返紫禁城。生活中，溫太醫也多了總裁身分，他與友人成立樂合影業公司，9月將推出自己擔任藝術總監兼出品人的頭炮之作《唐磚》，該作品是唐朝第一穿越小說改編，當總裁的心得？他嘆了口氣笑說「挺辛苦的，但是苦中作樂吧」。

(中國時報)