葉問大師兄孰厲害 甄子丹逗趣解密

2018年08月21日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

港星甄子丹主演電影《大師兄》，不但出動合作多年的日籍動作導演谷垣健治，更集合一群MMA格鬥高手打群架，他來台宣傳期間抽空回覆台灣粉絲提問，被問「葉問」葉師傅和「大師兄」誰更厲害，他逗趣回：「葉問曾經是大師兄，大師兄也會變成葉問，因為2個都是我。」

在片中化身「最會打」的超級老師，甄子丹現實中用「電影」傳授武術，他表示：「我開班是透過電影，最好、最直接也最能跟大家互動的一種途徑。」回想新片的動作設計時表示：「這個題材非常不易拍，動作演員要呈現出人物的喜怒哀樂，還要表達出一個青春正能量的故事，針對這些設計動作，很難掌握得非常準確。」

老婆影響他最深

甄子丹更不負演藝圈好老公代表形象，被問人生中被誰影響最深，他笑言：「我老婆在後面，所以一定要說我老婆。」還教網友家的阿嬤如何對付阿公，他沒有傳授拳腳功夫，反而展現肉麻一面：「只要阿嬤天天多親阿公，天天說我愛你，就是最厲害的武器！」

甄子丹沒有自我設限該演到幾歲，期待未來能持續投入電影工作，「我還有很多想法，還有很多這麼多年來累積的一些電影學問，希望能跟大家分享。」他也許願之後能在台灣拍外景，若遇上適合的題材，更願意來台拍攝完整作品。《大師兄》24日上映。

(中國時報)