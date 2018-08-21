劉奕兒談情絕不先告白

2018年08月21日 04:10 中國時報 徐桐炘 專訪

電影《有5個姊姊的我就註定要單身了啊！》以搞笑日漫手法描繪校園戀情和家族情感，演員劉奕兒和師妹項婕如暢談學生時代感情生活。片中有位神祕男子始終默默守護女主角「小夢」，劉奕兒表示大學時期也受到一位神祕「長腿叔叔」守護，「他從來沒有想過追求或占有我，總是默默為我打氣，每次當我覺得沮喪或迷惘，就會想起他的鼓勵。」

國、高中都唸女校的劉奕兒，直到20歲上大學才接受告白談初戀，之後又認識來自大陸的交換學生，她表示2人現實中沒有太多交集，對方知道她有男友並未「出手」，環島時卻寫藏頭詩明信片給她，還親手折99朵紙玫瑰花，他去年還默默送她哆啦A夢的零錢包，貼心說：「希望妳人生中也能擁有哆啦A夢百寶袋！」

兩人感情觀相似

年僅19歲的項婕如2年沒談戀愛，但她在高中時期的示愛方式超特別，還被同學笑是「怪人」，當時想寫卡片卻害羞下不了筆，特地學摩斯密碼，用暗號表達心意，沒想到男友不解情意問：「是筆斷水嗎？」她只好附上對照表，才讓對方恍然大悟。

項婕如和劉奕兒的感情觀頗為相似，在男生主動示愛前絕對不先告白，僅不動聲色觀察對方，項婕如連交往後都絕對不說「我愛你」，她笑言只用切心型水果、烤心型餅乾傳達愛意，不過此次在片中大膽和蔡凡熙告白，讓她在現實裡增加不少勇氣：「以後有愛就會勇敢說出來！」該片31日上映。

(中國時報)