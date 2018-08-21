Lara捨甜嗓 逼出體內《千面獸》

2018年08月21日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

梁心頤（Lara）暌違6年將推出全新專輯《千面獸》，她表示以前總讓心中的「千面獸」亂跑，工作遇到挫折也內化成負面情緒而自暴自棄，如今學會與這隻野獸和平共處。因此她在專輯同名單曲的唱腔上，一改過去的甜美招牌，不斷重唱就為了逼出體內的「千面獸」，就算破音也沒關係。

這也是Lara出道13年來，首次挑戰現代舞蹈豐富整首歌視覺畫面，她自評柔軟度不錯，只是需要克服心理障礙；她第一次上課時認真模仿老師動作，卻被糾正：「我沒有要教你舞步，是要妳聽音樂去感受身體想說什麼！」但她也漸漸從只能做暖身操，到後來領悟歌曲與動作的自然搭配。

拍MV即興起舞

她為MV到台南鹽山取景時，因為地不平無法拍攝原本的舞，導演要她當場即興發揮，她即使緊張不安，最後也順利完成，達成相當不一樣的效果。

她現在當起老闆打理自己的演藝事業，被質疑曝光度減少，她則回應：「以前的我比較常出現在報紙電視，所以會認為我比較忙碌，現在的我在做那時10倍的事情。」

Lara說，以前她只負責唱歌演戲，現在學會自己籌備演唱會、發專輯、拍電影，「像鴨子划水，在大家看不到的地方紮了很多很多根，我吸收的養分也增加了，大家檯面上看得到的果實只會更有層次、豐富，嘗了就知道。」

(中國時報)