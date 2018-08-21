陳葦廷自責追夢忽略家人

2018年08月21日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

陳葦廷小時候曾在卡片上寫「老公我愛你」送給爸爸，讓現在的她看了直呼很糗。（盧禕祺攝）

陳葦廷（前）和爸媽、姊姊一家感情融洽，驕傲表示全家非常團結。

金曲歌王曹格培訓3年多的新人陳葦廷，日前推出首張EP《Peace》，她8歲就到澳洲念書，大學念的是電影製作，畢業後也順利就業，但後來毅然辭職一圓音樂夢，背後有著爸爸媽媽一直以來無悔的支持，她感慨：「追夢的時候忽略爸媽年紀也越來越大，雖然要重視事業，但跟家人的時間也很重要。」

陳葦廷從小和爸媽感情很好，小時候曾包了個8塊錢的紅包，還寫卡片親暱喊爸爸「老公我愛你」，她看著卡片尷尬大笑，直呼：「我怎麼都不記得我有寫過這個！」但幼時古靈精怪的她，也曾因頑皮被媽媽教訓過。

父親行動不便

不過大約2年前，她發現媽媽開始變的容易情緒起伏大，遇到壓力沒辦法正常思考，會重複問許多問題，也常常忘記事情。剛開始她以為是媽媽誤會她，忍不住和媽媽大吵架，還說了重話，當時姊姊聽到，哭著對她吼：「她（指媽媽）不是正常的，你不要這樣想。」隔天媽媽恢復理智，抱著她和姊姊直說對不起，這件事至今仍讓她記憶猶新。

而爸爸則是行動不便，有時甚至要坐輪椅，生活起居需要幫忙，讓獨立的她一直想把全家的照顧責任一肩扛下，每當她對於父母病情心急如焚想趕回家時，爸爸總是告訴她：「你可以擔心，但不要操心。」希望她不要把過多壓力都攬在身上。

不願辜負家人

現在她除了慢慢調適自己從被照顧的「女兒」角色，轉變成照顧者的心情，也常常打電話回家，或是一有時間就回新竹陪爸媽，先前她還和姊姊帶著爸媽一起到沖繩自助旅遊，9天的行程全是滿滿的快樂回憶。

但爸媽即使身體不適，仍相當關心她的工作，除了幫她擋下親戚間的「問候」，還親自到公司探視，由老闆曹格和老闆娘吳速玲親自接待，公司溫馨的氣氛讓她爸媽終於放心，直誇曹格人很好；她過去參加比賽時，爸媽也堅持賽後接她一起回家，讓她既心疼又感動，因此她也說：「所以我要一直堅持，不辜負他們，因為他們這麼支持我。」她爸媽終於放心，直誇曹格人很好；她過去參加比賽時，爸媽也堅持賽後接她一起回家，讓她既心疼又感動，因此她也說：「所以我要一直堅持，不辜負他們，因為他們這麼支持我。」

(中國時報)