小資族福音 精品0.5折起

惇聚國際特賣會PAUL & JOE 2016早春系列蝴蝶印花連身洋裝原價1萬9800元，特價5940元。（惇聚國際提供）

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中國時報
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惇聚國際特賣會Les Nereides秋日楓紅項鍊原價1萬5600元，特價3120元。（惇聚國際提供）
惇聚國際特賣會PAUL & JOE SISTER印花Polo衫原價1萬800元，特價3240元。（惇聚國際提供）
ARTIFACTS特賣會MARNI經典紅色Trunk手袋原價5萬7980元，特價1萬7394元。（ARTIFACTS提供）
ARTIFACTS特賣會Golden Goose皮革男士休閒鞋原價1萬9980元，特價5994元。（ARTIFACTS提供）
ARTIFACTS特賣會JACQUEMUS 2017春夏系列無肩帶黑色點點裙原價2萬4980元，特價7494元。（ARTIFACTS提供）

今年精品業者私下哀嘆業績是五窮、六絕、七斷腸，八月也壓力大。買氣尚未復甦前，精品業索性趁季別交替，推特賣會下折扣搶現，選物店、精品代理更沒在客氣，名牌被砍到0.5折起，時尚粉絲不妨逢低細挑，趁機入荷高質感的款式。

韓劇小髒鞋 跌破萬元線

新光紡織旗下的時尚選物店ARTIFACTS，即集結店內兩季前服飾及生活風格商品，並將於8月28日至30日間，在富邦金融大樓（台北市敦化南路108號B2）舉行特賣；旗下引進的法國設計師品牌JACQUEMUS、極簡主義品牌JIL SANDER和摩登風格義大利品牌MARNI等，以季別區分，紛紛祭出0.5至3折不等的優惠價格，許多韓劇中曾出現，深獲宋仲基等人喜愛穿的義大利品牌Golden Goose「小髒鞋」，還可以萬元以下價格入手。

為滿足消費者對品味生活上的想像，ARTIFACTS本次更首度擴大規模推出生活風格商品單一特價區塊。從知名丹麥家居設計品牌HAY的置物盤，到日本雜貨品牌Goody Grams的可愛動物造型戒指架，均可以50元、100元、500元、1000元等超值優惠價格購入，待有心人前來體驗挖寶樂趣。

法國服飾品牌 全面1折

代理眾多國際品牌的「惇聚國際」，亦選於9月4日至10日止，在遠東SOGO百貨忠孝館12樓，舉辦為期7天的年度特賣。由其代理的法國服飾品牌PAUL & JOE、PAUL & JOE SISTER男女服飾、配件，奉上全面1折起優惠；充滿少女心的巴黎飾品品牌Les Nereides，也有2折起的特價，滿足精打細算卻又想與時尚接軌的小資男女們。

(中國時報)

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