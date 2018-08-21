爺嬤網購挑精品不手軟

2018年08月21日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

momo購物網的OPPO R15 6.28吋八核心智慧型手機（6GB／128GB），贈Oster隨我型果汁機，促銷價1萬5990元。（momo提供）

據各大電商觀察，60歲以上的樂齡銀髮族漸成電商的單筆大戶，平均客單可達6000元，花錢買精品、3C更不手軟。（CFP）

樂天市場的SUNTORY三得利蜂王乳＋芝麻明E 120錠，1749元。（樂天市場提供）

PChome24h購物的亞培安素原味不甜（237ml 30入2箱），原價4590元，特價3350元。（PChome24h購物提供）

PChome24h購物的來復易柔適安心紙尿片（1箱6包45片) ，原價1599元，特價1159元。（PChome24h購物提供）

奇摩購物中心的CITIZEN Eco-Drive星辰極光時尚電波腕表，買就送露營餐具，原價2萬5000元，特價1萬8700元。（奇摩購物中心提供）

不要以為網購只是年輕人的專利，根據電商近年的觀察發現，60歲以上的樂齡銀髮族族群，往往變成電商的高單大戶，像奇摩購物中心購物的樂齡銀髮族族群，不僅客單高達6000元，而且在精品、美妝及保健商品上更比一般客群高上1.3倍以上，雖然該群消費者僅有5.5％的占比，但網購的平均交易額增長高達81％，大多都是以大量購買的飲料、食品為主。

電話服務不打烊

不過在奇摩購物購買精品及美妝上的成長動能，尤其在55歲到64歲的消費者中最高就高達54％，因購買能力比一般消費者高，下手買精品、3C產品都不猶豫，客單更常上萬元不等，像CITIZEN星辰表、Michael Kors精品包等都是熱銷商品，而近日就特別為了樂齡銀髮族群，特別再成立24小時的電話購物服務，10萬件商品可供隨時電話下單，只要留下資料，即可以貨到付款方式收貨，猶如「小金孫」一樣為消費者服務。

在momo購物網中的樂齡銀髮族雖只占消費者的3％，但今年第2季中，其客單及購買次數就較整體平均高出2成之多，當中也是以保健食品、3C家電與美妝臉部保養為主要，而且像站上的大螢幕手機都是銀髮族最愛，而momo另外也有設立電話購物、語音訂購、數位客服及傳真購物的服務，方便不會操作的消費者作訂購。

保健品夯 喜歡箱購

另外樂齡銀髮族不能少的保健食品或日用品，也同樣是熱銷商品之一，在PChome24h購物特設的銀髮族專區中，提供了食衣住行育樂各方面的商品，因此吸引了一群60歲以上的銀髮網購族群，從前年起1年內就成長1倍，今年更有2倍成長，民眾愛以箱購的方式購物，當中以箱購更占了成人紙尿褲的7成銷量，反映一次大手筆於電商購買，不僅因價錢的原因，更因省時、便利及直送到家的緣故，而吸引了眾多銀髮族消費者。

在樂天市場上的樂齡銀髮族商品也比去年同期增加了2倍，反應消費者的需求愈來愈大，而且銷售相較去年同期就有4成的成長，當中以保健食品需求量較大，像三得利的蜂王乳＋芝麻明E錠，1年就銷上近萬瓶，可見保健食品商機也同步在高齡化社會中發酵。

(中國時報)