柏克金啤酒 讓台灣被看見

2018年08月21日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

柏克金黃金拉格啤酒，330ml鋁罐裝，售價48元。（柏克金提供）

柏克金德式小麥啤酒，330ml鋁罐裝，售價48元。（柏克金提供）

柏克金（Buckskin）是金車旗下一款全新自製啤酒品牌，今年6月正式上市不到兩個月，就在世界啤酒大獎（World Beer Awards，WBA）中以黃金拉格和德式小麥啤酒雙雙拿回台灣冠軍（Country Winner）。

WBA世界啤酒大賽幾乎可說是全球啤酒產業眾所矚目的一項賽事。由WBA邀來BJCP酒類評審一同品選，項目從9大項啤酒風格Dark Beer、Flavoured Beer、IPA、Larger、Pale Beer 、Sour Beer、Speciality Beer、Stout&Porter、Wheat Beer中再細分獎項，並頒發國家冠軍（Country Winner）、金牌、銀牌和銅牌。

柏克金旗下的黃金拉格啤酒摘下拉格類別（Lager Category）中的慕尼黑淡色風格（Helles/Munchner Style）台灣冠軍（Country Winner)；而德式小麥啤酒則摘下小麥類別（Wheat Category)中的巴伐利亞風格（Bavarian-style Hefeweiss Style）台灣冠軍（Country Winner），也因為這兩支啤酒，讓全世界再度重新認識了台灣。

飲酒有礙健康

(中國時報)