薩與陸建交 拉美後院恐現骨牌效應！美影響力式微

2018年08月22日 04:10 中國時報 楊孟立 、李文輝、 曾薏蘋 、 季節 ／台北報導 、李文輝、／台北報導

大陸國務委員兼外長王毅（右）昨在北京與薩國外長卡斯塔內達（左）簽署建交公報。（法新社）

拉丁美洲、加勒比海4國斷交

薩爾瓦多小檔案

美國介入斡旋無效！外交部長吳釗燮昨宣布我與薩爾瓦多斷交。這是蔡政府執政以來第5個斷交國家，目前拉美地區僅剩9個邦交國，但在大陸持續利誘、美國也無力勸止之下，恐怕要面臨崩盤危機。

拉丁美洲一向被美國視為自家後院，也是我國邦交重鎮，美國並不樂見北京勢力進入中南美，因此對北京在中南美的動態，與我方有密切的情報交流。但自大陸經濟崛起，將「一帶一路」概念推至中南美後，美國勢力大不如前。

山姆大叔後院 面臨崩盤

巴拿馬去年6月無預警與我斷交，就瞞過了美國；今年多明尼加與薩爾瓦多相繼與我斷交，美國均事前強力勸阻，都無法挽回。前駐美代表沈呂巡指出，美國在中南美影響力已式微，「美國老早已承認北京了，憑甚麼要求別國不准？」

據了解，薩國政府不斷要求我援助40億美元的聯合港開發案，及230億美元的自由經濟區開發；其次，薩爾瓦多明年2月進行大選，執政黨希望我方挹注選舉經費，均為外交部拒絕。知情人士直言，「我們合理懷疑大陸與薩爾瓦多就聯合港標案做了承諾，成了兩國建交的切入點。」

我政府昨上午說明台薩斷交後，北京約在10點40分宣布與薩爾瓦多建交。大陸國務委員兼外長王毅昨在北京與薩國外長卡斯塔內達簽署建交公報。大陸國家副主席王岐山昨在中南海會見薩爾瓦多代理總統第一指定人岡薩雷斯等人，王轉達大陸國家主席習近平對桑切斯總統的問候。

拒金援薩國 蔡重申團結

蔡英文昨亦親上火線發表談話，中國對台灣主權進逼的力道，已經非往昔可比，中國的要求以及所作所為，都已經超過台灣各主要政黨的底線，她說，「以中華民國台灣之名的外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線！壓迫我們的邦交國，以跟中華民國台灣斷交為建交的前提，就是對我國主權的侵犯。」她強調「愈是打壓，愈要團結。」

AIT批 單方面改變現狀

AIT發言人孟雨荷表示，AIT注意到台薩斷交事件，大陸單方面改變現狀，對區域穩定有害無益，而維持數十年和平穩定發展的框架，正被大陸侵蝕。

不過，《華郵》指出，川普政府的對台政策難以預測，蔡政府決定倒向川普，希望獲得更多外交承認和經濟援助，但是情況發展對台灣卻很危險，其中最危險的因素就是川普。

(中國時報)