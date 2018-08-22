推行黑鮪認證制！日恐加強監控釣魚台海域

2018年08月22日 04:10 中國時報 黃菁菁 、游昇俯、 潘建志 、 李忠一 ／東京-台北-屏東綜合報導 、游昇俯、／東京-台北-屏東綜合報導

《讀賣新聞》報導，「中西太平洋漁業委員會」(WCPFC)針對有絕種之虞的太平洋黑鮪，將採行由日本主導的國際漁獲證明制度，即在沿岸各國的漁港確認卸貨量和捕魚法，以正確掌握實際情況，進一步嚴格進行資源管理，最快可望在2021年起實行。黑鮪經常出沒在釣魚台附近的台日重疊海域，目前並不清楚日本海上保安廳和水產廳的取締船是否會在新制度通過後，加強對台灣漁船的取締。

預定9月在福岡召開的WCPFC小委員會將在日本的提案下展開新制度的討論。WCPFC是管理太平洋黑鮪資源的國際組織，由美、日、台、韓、大陸、澳洲、歐盟等26國家組成。由美國和墨西哥等組成的「美洲熱帶鮪魚委員會」（IATTC）已同意推動捕魚證明的討論。

高強度管理 防止濫捕

日本為黑鮪魚的最大消費國，消費量占全球的8成左右。日本推動這項新制度是要向國際社會展示日本對資源管理的嚴格姿態，但另一方面是憂心深受大陸、台灣消費者喜歡的黑鮪魚的資源大量減少，要以新制度防止「濫捕」。

日本現在是由漁協(相當於漁會)在各漁港的魚市場，統計黑鮪交易量後向水產廳報告，但直接賣到超市或出貨給小型鮪魚養殖業者等，不經由市場的交易日增，使得難以掌握正確的漁獲量。

WCPFC自2015年起設漁獲量上限，日本從2016年7月至2017年6月的漁季突破上限，至今年6月的漁季也達到幾乎達上限量的99.5%的漁獲量，也發生不當捕撈的情形。

我制度領先 影響不大

日本水產省今年7月起便針對國內沿岸漁業加強管理，以都道府縣來分配30公斤以下和30公斤以上鮪魚的漁獲量，超過漁獲量上限，水產廳會發布警報，甚至下令停止捕撈，還制定了相關罰責。日本不少中小漁業業者都深感生計大受威脅，也擔心魚獲量減少將使生魚片、壽司的價格升高。

對於日本建議採取新的漁獲證明制度，進行太平洋黑鮪魚的資源管理。漁業署表示，該制度是針對資源永續進行高強度管理，因我對黑鮪魚已有捕撈管制，有些制度還領先國際組織，他不認為會有影響。東港區漁會總幹事林漢丑也表示，目前漁業署對黑鮪魚已有限捕規定，包括一航次只能捕10條，一年出船限660條漁船等，若採用日本的管理制度，影響不大。

蘇澳區漁會常務監事林月英則表示，南方澳漁民捕黑鮪魚的漁區主要是在釣魚台南方、八重山以北的台日漁業協定作業範圍內，在此捕獲的黑鮪魚品質佳，油脂肥美。

(中國時報)