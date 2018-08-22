宏都拉斯、瓜地馬拉、海地 誰是下一個？連鎖斷交 拉美難防盟友流失

蔡總統去年初訪薩爾瓦多時，前往當地著名咖啡生產合作社參訪，除購買貨櫃咖啡外，也和薩國副總統歐蒂茲（左）共同品嘗咖啡。看來這杯咖啡，如今也走味了。（中央社）

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中國時報
／綜合報導
中美洲又斷了一國！外交部宣布與薩斷交，海軍敦睦艦隊107年6月才訪問薩爾瓦多，並捐贈救護車等醫療設備。圖為官兵協助吊掛救護車。（軍聞社提供）
薩爾瓦多計畫中的「聯合港」開發案，蔡政府擔心資金打水漂不願投資。圖為聯合港（La Union）鳥瞰圖。（摘自WIKIMEDIA）
中華民國17邦交國人口現況
聯合港位置圖

薩爾瓦多宣布與我斷交，前外長歐鴻鍊受訪指出，主要是經貿利益與區域競爭因素影響，未來與薩國同屬「中美洲北三角」的宏都拉斯和瓜地馬拉，我國更須提高警覺，恐現骨牌效應。《路透》則稱，下個斷交國極可能是海地。

陸挖我邦交 藏深層戰略導向
新聞分析－一中包圍網 精準打擊蔡政府

拉美是我外交重鎮，在僅存17邦交國裡，中南美就占6個，除貝里斯外，5友邦人口都在600萬以上，其中又以瓜地馬拉人口最多，有1658萬人，宏都拉斯也有近千萬人，堪稱重量級友邦。

前駐海地大使楊承達5月出席一場研討會就說，北京下個出手目標，可能先挑人口多、國土大的國家。5月底時，大陸網路就瘋傳宏都拉斯外長阿奎洛在北京密談建交，但上述傳言為台、宏雙方否認。

宏國和北京密談 都否認

歐鴻鍊指出，薩爾瓦多規畫中的聯合港，給北京提供援助機會，聯合港若順利發展，鄰近的宏國與瓜國也會想積極提升自己競爭力。

知情人士稱，近年大陸援助費用驚人，如聖多美蓋機場、深水港，贈1.4億美元（下同）、巴拿馬贈款30億、承諾國企投83億、多明尼加金援31億、布吉納法索提供500億。

另方面，中美洲有自己區域性經濟合作組織，包括中美洲統合體（SICA）和中美洲經濟統合體祕書處（SIECA），這些區域組織欲爭取大陸支援區域發展計畫時，北京就會刻意排除我方友邦，令區域性計畫推動受阻，所以已與陸建交國家就會擔負「說客」，遊說其他國家跟進與北京交好，以利推動整體區域計畫的進行。

兩岸關係凍結 危機主因

程建人直指，兩岸不改善，斷交會糾纏不已；因中美洲地理與我們有距離，以往靠傳統友誼及援助，尚可維持邦交，但兩岸關係若不改善，光靠這兩者能維持多久？

歐鴻鍊說，兩岸緊張是造成外交危機主因，過去馬政府主張外交休兵，曾被民進黨批「外交休克」，而蔡政府拒絕「九二共識」，閣揆賴清德多次表明自己是「台獨工作者」，屢屢激怒大陸，導致我國在國際上遭全面封殺。

(中國時報)

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