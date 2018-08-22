拿下聯合港 陸軍力恐直入美後院

2018年08月22日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

薩陸建交，有美國學者警告，大陸如拿下薩國聯合港經營權，恐發展軍事基地，威脅美國。學者楊建平分析，中共海軍勢力尚無法橫渡太平洋，目前看來只是現實主義學者擔憂，至於投資聯合港是錢坑，大陸至今遲未答應，仍停留在評估階段。

美駐薩大使Jean Manes日前公開示警，指大陸可能藉掌控薩國聯合港發展軍事基地。有輿論擔心，薩陸建交後，大陸軍力恐長驅直入美國後院。

對此，遠景基金會拉美暨非洲研究小組召集人楊建平認為可能性極低。曾在薩軍校讀6年書，並在中南美外館歷練20多年的楊建平分析，中共海軍勢力尚無法橫跨太平洋，要說大陸藉掌握聯合港威脅美國，有些言過其實。「但觀點由美外交官提出確實罕見。」

楊建平指出，聯合港位於薩國東部濱太平洋的馮賽卡灣，與宏都拉斯及尼加拉瓜共享水域，薩國原規畫設現代化港口，並研擬興建鐵路連接宏都拉斯與瓜地馬拉，希望吸引北美、墨西哥及亞洲航線商船停靠，紓解部分巴拿馬運河運量，使薩國成中美洲區域營運中心，但可惜事與願違。

楊建平說，聯合港2010年5月落成啟用後，由於貨物需下船、上火車、再上船，還要經不同國家海關，缺乏經濟效益，因此商船仍舊走巴拿馬運河，導致港口乏人問津，每年維護費高達2500萬美元並長期虧損。

楊建平分析，薩國明年2月大選，執政黨選情落後，因此把腦筋動到大陸身上，希望和大陸建交後，大量陸資湧入薩國改善經濟，或還能扳回一城。

楊建平認為，大陸也不是傻子，面對巨大錢坑，至今仍處於評估階段。

楊建平表示，陸薩建交，促進經貿只是藉口，問題根源在薩國執政黨是左派政黨，早有與陸建交念頭。「不過對大陸而言，和薩國建交價值，僅在打臉蔡英文政府，餘則用處不大。」

(中國時報)