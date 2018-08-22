薩國窮困急需金援 只能轉向

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中國時報
／綜合報導

位處中美洲的薩爾瓦多，成為北京在美國後院反制華府、警告台灣的戰略棋子。薩國地狹人稠，經濟仰賴農業，20年來經濟成長率始終低檔徘徊，全國近4成人口生活貧窮線下，亟需資金活水挹注。薩國2001年起就改採美元為法定貨幣，顯示美對薩國影響力不可謂不大。

薩爾瓦多國土瀕太平洋，係中美洲唯一不毗連加勒比海國家，更是中美洲地區國土面積最小國家。該國屬全球中低收入國家之一，深受2008年金融危機影響。薩國近2成人口居海外、尤其集中美國，匯回的外匯是薩國重要經濟支柱。《美洲國家》季刊預估，薩國2018年經濟成長率約2.1％ ，在中美洲敬陪末座。

薩國經濟以農業為主，外貿占國內生產總值一半以上，主要出口咖啡、棉花、蔗糖、蝦類、紡織品等，為開拓農產品外銷，也是薩國決定和陸建交主因之一。據統計，薩國2017年國內生產總值248億美元，人均生產總值3786美元，國內生產總值增長率3.7％。所得分配不平均，是薩國面臨最嚴峻問題之一。2011年統計顯示，薩國37.8％人口長期生活貧窮線下；該國10％富裕人口平均所得，約最貧窮4成人口平均所得15倍。因長期經濟不景氣，失業率及犯罪率均高。

基於環保和健康，薩國總統桑契斯去年宣布全面禁止開採金屬礦藏。桑契斯政治立場上反對獨裁統治與帝國主義，他曾於1980年到1992年內戰期間，任反政府游擊組織「馬蒂民族解放陣線」（FMLN）指揮官，2014年代表轉型為合法政黨的FMLN角逐領導權，成為薩國首位出身武裝革命陣營的總統。也因意識形態偏左，與意識形態相近的中國共產黨，早有不少交流。

薩國推動「聯合港開發案」企求大量資金投入，被視為該國投向陸方懷抱一大關鍵。

(中國時報)

拿下聯合港 陸軍力恐直入美後院 《環時》嗆台邦交遲早歸零 學者…

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