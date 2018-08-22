9月中非、南太論壇 盯緊邦交國

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中國時報
／綜合報導

薩爾瓦多成為蔡政府上台2年來第5個與我斷交友邦，大陸磁吸效應，使我邦交國屢亮紅燈。隨著9月中非與太平洋島國論壇的舉行，我在非唯一友邦史瓦帝尼的動向，與台陸在南太平洋外交實力消長將成為焦點。

大陸外交部日前宣布，第7屆中非合作論壇北京峰會將於9月3日至4日舉行，國家主席習近平將主持峰會。有分析指出，峰會後整個非洲有望納入「一帶一路」框架。

今年5月布吉納法索與我斷交後，史瓦帝尼成為我在非唯一邦交國。大陸外長王毅不只一次向其喊話，望其「早日加入中非友好大家庭」、「照一張全家福」。面對非洲各國將在峰會與陸大談基建、投資與援助規畫，史瓦帝尼為唯一缺席者，處境十分尷尬。

儘管我外交部上月指出，史瓦帝尼未收到中非論壇邀請函，史國國王史瓦帝三世也表示不會出席，甚至聲稱對我友誼「至死不渝」。但陸方有分析指，論壇前後台灣與史國「不排除斷交可能」。

另方面，南太平洋18成員國亦將於9月舉行49屆太平洋島國論壇。18國中有1／3為我友邦，堪稱我友邦占比最高國際組織之一。然台灣僅能參與論壇部分技術性會議，另再與6友邦舉行年度論壇。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究所」日前報告指出，傳統上由紐澳主導的南太地區，大陸影響逐漸壯大，並利用經濟實力施壓台灣。智庫島嶼計畫主任普瑞克說，在太平洋島國絕對存在金錢外交因素。

台灣在南太平洋友邦帛琉，亦成為兩岸外交角力場。北京去年底對帛琉祭出壓迫手段，禁止旅行社出團該國，使其觀光業大受打擊。儘管現任帛琉總統雷蒙傑索挺台立場堅定，該國政商界認為，如果下屆總統由親商派候選人當選，帛琉就可能轉向。

(中國時報)

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