《環時》嗆台邦交遲早歸零 學者反駁

2018年08月22日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

薩爾瓦多與陸建交，大陸官媒《環球時報》昨發表社評〈薩爾瓦多不會是最後一個〉直截了當破題強調，「懸念僅僅在於：下一個是誰？」文章並嗆，台灣邦交國歸零是時間問題。但大陸學者王義桅卻認為不會歸零，因為一如金馬，有「一個中國」內戰延續的象徵意義。

《環時》社評指出，大陸已用不著花錢「撬」台灣邦交國了，大陸與很多台邦交國貿易額已超過台與那些國家貿易規模，台邦交國歸零只是時間問題。

《環時》說，蔡英文拒絕承認「九二共識」，在錯誤時間把台灣帶上嚴重的錯路。台灣「獨立主權」不在台當局怎麼說，而在國際社會是否承認。民進黨這兩年極力想牟取所謂「國際尊嚴」，但一個個邦交國紛紛離去，外航不再稱台灣「國家」，東亞青運放棄在台中舉行，世衛等國際組織對台關閉大門，這就是台灣的真實「收穫」。不過，人民大學國際所所長王義桅認為，大陸對小國吸引力台灣沒法比，加上川普不可靠，巴拿馬效應正顯現。

對於挖台灣邦交國有無底線，王義桅提出「內戰未終論」，認為不致挖到零，才可證明兩岸仍處內戰狀態，就像當年金門戰役，也才有理由解放台灣。

早在5月，就有陸方人士預言，11月底G20峰會在阿根廷舉行，適逢台灣大選，屆時習近平首訪巴拿馬，至少會再拉掉一、兩個台灣邦交國，「挫挫綠營銳氣」。該人士認為，大陸不會讓「中華民國」邦交國歸零，而是大致維持10個以下或個位數，維持形式意義，屆時也已全面封殺台灣外交空間，無須再斷台邦交國。

(中國時報)