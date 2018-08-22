蔡專機扺台 薩外長正訪北京

2018年08月22日 04:10 中國時報 楊孟立 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台薩斷交，薩國駐台使館人員一早默默地降下國旗，象徵兩國邦交走入歷史。（范揚光攝）

蔡英文總統任內出訪與斷交表

台薩閃電斷交，據了解，自傳出薩爾瓦多有意轉投大陸懷抱後，外交部已處理2個多月，部長、次長皆緊急趕往薩國救火，急轉直下的關鍵在前天(20日)深夜總統專機抵達桃園後，外長吳釗燮獲知薩國外長卡斯塔內達已在北京，至昨天早上7點確定沒希望了，立即向蔡英文總統報告，決定搶在10點，由吳釗燮宣布與建交85年的薩國斷交。

搶救邦誼 部次長急赴薩

蔡英文於8月12日出訪中南美9天8夜的同慶之旅，看似風光，但其實外交與國安單位始終繃緊神經，因為跡象顯示，薩爾瓦多邦交可能隨時生變，國安會因此準備了多套劇本，包括出訪中、過境時，或在巴拉圭、貝里斯，當台薩確定斷交後，政府危機處理的不同對策。

吳釗燮昨沉重地表示，6月傳出薩國外長有意與大陸建交，他7月立即趕去與薩國總統、副總統、外長見面；常務次長劉德立則在8月再趕往薩國搶救邦誼。

吳見薩國外長 行禮如儀

吳釗燮與薩國外長卡斯塔內達開會時，雙方把這幾年合作計畫都檢討了一遍，一切「行禮如儀」。相關人士透露，因為太平靜，所以很詭異，「拉丁美洲人的個性很直接，如果有想要的東西，就會直接提出來，但薩國外長『行禮如儀』，反而讓我們更擔心。」

雖然我方一直想探知薩國官員是否知道「老共到底答應了什麼東西」，但對方只表示對過去的合作心存感謝，無法了解他們究竟知道幾分詳情，「如果知道老共給了什麼，我們的特使會比較好辦事。」

商請美國斡旋 交換訊息

這段時間，我方商請美國等居中斡旋及交換訊息，掌握薩國與大陸建交談判的細節。吳釗燮說，根據情資，薩爾瓦多與大陸可能在8月中旬進行建交談判或協商，這時間點剛好是總統出訪期間，針對性很強，「對於大陸這種做法當然沒辦法接受。」吳釗燮在巴拉圭時，又與薩國外交部次長會面，「很遺憾政府做了這麼多努力仍無法挽回。」

國安會昨早召開國安幕僚會議，確定各部門要處理的後續工作。吳釗燮10點舉行記者會後，劉德立在10點30分召見薩國駐台大使錢曾愛珠。她受訪時說，10點15分才從推特得知兩國斷交，相當遺憾。北京隨即於10點40分發布與薩國建交消息，台薩85年邦誼畫上休止符。

(中國時報)