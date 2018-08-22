內幕追蹤－北京精準打擊 嚴懲台獨氣燄

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中國時報

大陸再度出手拔我邦交國，這是北京「反獨」既定政策下的作為，主要是小英出訪在外交領域有「加分」後，大陸隨即出重拳讓蔡政府「扣分」，抵銷這次出訪成果。分析大陸思維，這顯然是帶有「懲罰」意味的一次「精準」打擊。

所謂「精準」包含兩個層面。一是時間點的精準。小英才剛出訪回台，隔天就接到「斷交」噩耗，不管怎麼看，這都是大陸刻意選擇的時間。而這時間出手，透露的訊息就是對蔡政府的「懲罰」。

其次是挑上台灣在中美洲的重要邦交國薩爾瓦多，該國人口600多萬，在台灣邦交國中排名前列。薩國又是在巴拿馬和多明尼加後，第三個在蔡政府時期斷交的國家，等於直搗美國後院，「精準」打擊到近期不斷升溫的「台美關係」。

蔡政府執政以來，北京「反獨」優先於「促統」，尤其此前賴揆多次公開宣稱「台獨工作者」，對大陸而言，無非公然挑釁，加上最近課綱調整，引起大陸對蔡政府進一步「去中國化」的疑慮。因此再斷我邦交國，展現「反獨」無可妥協的立場。

從大陸操作手法，北京不會執行「雪崩式斷交」，而是一個一個斷，端視蔡政府言行或回應，一旦大陸認定某些作為或言論超越紅線，就可能再次出手。

更深層次看，大陸當知斷交必然引起台灣民眾不悅，但考量蔡政府傾獨言行，甚至深入教育文化領域，只能先壓制「台獨」氣燄，試圖讓台灣人逐漸產生「台獨絕不可行」的認知，這樣的認知，有助於大陸未來推動「促統」。

大陸對台依然維持「軟硬兩手」策略，且硬的更硬（對官方），如挖我邦交國；軟的則更軟（對民間），像是製發「類身分證」的18碼台胞居住證，並繼續提供優惠，磁吸台灣人才等。

這次大陸精準打擊，有如軍事上的「追蹤飛彈」，蔡政府想甩開被鎖定的結果，還是要回到兩岸僵局的核心問題。在兩岸無解下，「施壓→回批→再施壓→再回批」恐將無限循環。

(中國時報)

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