薩爾瓦多與我斷交！新聞透視－嘲諷與臭罵 蔡政府拚外交只剩一張嘴

2018年08月22日 04:10 中國時報 楊孟立

民進黨執政2年來連丟5個邦交國，外交戰場節節敗退，尤其吳釗燮今年初接任外長後，外交部不時嘲諷、挖苦對岸，不但貽笑國際，更招致大陸密集反制。

2年前，蔡英文啟用非民進黨籍的職業外交官李大維出任外長，雖然不為獨派所喜，但李大維做風穩健，雖無法改變兩岸冷局勢，但也不致提油救火。

吳釗燮接任外長，在立院答詢時，遇到統獨敏感議題，十分有克制力，希望北京能理解台灣在維持兩岸現狀上的努力，戰略思考不致出大錯，但在關鍵小處上，卻無法擺脫獨派意識型態，最明顯的是，外交部稱對岸從慣用的「中國大陸」改為「中國」，「中華民國」四個字卻鮮少從吳口中說出。對大陸而言，吳釗燮的立場無疑是「兩國論」，已踩到北京的紅線。

迪士尼電影《摯友維尼》日前遭大陸禁演，外交部在推特放上吉祥物「喔熊OhBear」圖片，以嘲諷語氣對「遠房表親維尼熊」電影遭大陸電檢單位查禁，感到非常失望，但是在台灣，「熊熊生而平等」。推特一出，CNN報導台灣政府拿維尼做文章，意在凸顯台灣比大陸享有更多的言論自由，甚至有調侃大陸領導人之意。

嘲諷大陸領導人，可以滿足獨派的「爽度」，但這不登大雅之堂的小編手法放在對外工作上，看在內行人眼裡，只是逞一時口舌之快，不入流的把戲。

蔡政府上台來，只要兩岸關係出錯，蔡英文的SOP就是宣告「打壓不會讓我們屈服」，並要求全民團結一致，包括在野黨都應槍口對外，卻從未自我反省。於是乎，明天過後一切恢復正常，繼續和大陸硬幹，完全無意改變兩岸政策和思維。薩爾瓦多後，誰是下一個斷交國？史瓦帝尼已被點名，帛琉也榜上有名，但可確定的是，無論哪一國再和台灣斷交，蔡總統的SOP絕不會改變，再一次臭罵北京，外交部也會繼續玩自在其樂的小把戲。

(中國時報)