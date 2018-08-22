195薩生轉陸 醫療援助喊停

台薩85年邦誼中斷，醫療援助、教育交流等，也將喊停。圖為今年7月薩國「一學童一電腦」計畫捐贈儀式，台灣共捐贈426台筆記型電腦。（摘自中華民國駐薩爾瓦多大使館官網）

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中國時報
教科文組／台北報導

教育部表示，106學年薩國在台就讀學生有195人，包括學位生103人及華語生92人，其中26人領台灣獎學金，我國則無赴薩國留學生；對於擬繼續留台就讀的薩國學生，將洽詢就讀大學校院給予必要輔導及協助，不過學校表示，依照往例，即使幫他們找到錢，也不會留下來，而是會聽從該國政府指示打包回府。過去2年斷交國的學生最後全都轉到大陸，「很心痛，但是只能放手看著他走，大家好聚好散。」

此外，台灣在醫療上援助薩爾瓦多長達10年，且近4、5年與薩爾瓦多的醫療合作多仰賴奇美醫院，並以行動醫療團為主，每年平均出訪2至3次，沒有常駐醫療團，但會因應當地需求進行醫療物資捐贈，另外也有代訓醫療人員。衛福部表示，相較其他邦交國，合作不算多，斷交後將立即終止一切醫療相關計畫。

勞動部今年與中南美洲5個國家進行職訓合作計畫，薩爾瓦多派10名學員來台學習專業技術，預計受訓時間為7月下旬至10月上旬，勞動部部長許銘春表示，這10名學員的去留將依據外交部決定而定。

薩爾瓦多政府自2017年9月1日起，免除我國人入境須購買10美元觀光卡措施。專營中南美旅遊的永嘉旅行社總經理任培義說，巴拿馬、多明尼加和我國斷交，台灣旅客還是會去這些國家，只要簽證優惠不改變。

長榮航空自2016年8月17日起，與哥倫比亞航空以共掛班號方式，攜手擴展中美洲市場，聯營桃園－洛杉磯／舊金山／紐約－聖薩爾瓦多航線，每周約20班由桃園經美國轉往聖薩爾瓦多，未來是否保留這項服務，長榮表示，視政府政策而定。

(中國時報)

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