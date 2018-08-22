自走炮陳佩琪 嗆丁真是夠了

柯文哲左右手蔡壁如。

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中國時報
／台北報導
台北市長柯文哲（中）閉著雙眼，右抱妻子陳佩琪（左）、左摟媽媽（右），神情陶醉。（本報資料照片）

台北市長柯文哲妻子陳佩琪宣告回歸選戰自走炮模式，引發外界關注，國民黨台北市長參選人丁守中受訪稱「若當市長，不會有第一市長夫人干政的事」，陳不滿昨回嗆「真是夠了！」不過，柯面對妻子干政質疑，雖數度緩頰，卻又說溜嘴，稱「（輪狀疫苗補助）太太每天耳朵旁邊念，我就說好啦好啦！用二備金就先上線」，提油救火越描越黑。

才說深自檢討 態度丕變

柯文哲先前身陷台大愛滋器捐案，到市長任內兩岸一家親、財產申報爭議時，陳佩琪不但親上火線回擊，更不惜與名嘴對簿公堂，護夫之情溢於言表。近來有媒體點名陳有干政之嫌，她18日火速發表899字長文逐一澄清，還說將「深自檢討」，原定出席河岸音樂季也臨時喊卡。

但時隔不到24小時，陳佩琪態度大轉變，火力全開PO文宣示「即日起進入選戰模式，不再與柯一同出席活動，將擺脫過去溫良恭儉讓形象，回到2014年柯尚無官職時，那個自走砲（炮）的陳佩琪！」

丁守中嘲諷說，「自己從政28年，太太只有平常幫我跑市場，從來沒有對公共事務發表任何意見，只是默默在選舉時幫我跑市場，未來當選後不會有第一父母或第一市長夫人干政的事」。

臉書炮轟丁丁 戰火延燒

丁的發言隨即引發戰火，陳佩琪21日一早在臉書炮轟「想請教丁市長候選人，我陳佩琪自先生當選市長以來，出席哪一個活動是自己要求的？我干過市長哪一樣政務？真是夠了，該適可而止了！」讓台北市長選戰演變成市長夫人槓上參選人的戲碼。

對於太太揚言開啟選戰模式，柯文哲表示，陳是台大醫學系畢業，本來就是職業婦女裡很有主見的，但會叫太太少寫臉書。

柯P為妻緩頰 提油救火

柯也對陳「建議」市府應推動補助輪狀病毒疫苗，被指干政緩頰解釋指出，按市府預算，差不多6月就要編列明年預算，若未趕上，等於1年半後才能實施。不料，柯接著自己爆料說，太太每天在耳朵邊念，他就說「好啦好啦！用二備金就先上線，讓小孩子可以早一年不用拉肚子」。

媒體當場質疑：「此舉不就是干政？」柯也趕緊打圓場稱，陳是以小兒科醫師立場向他建議，但後來不管怎樣，還是在市長室會議討論的結果。

(中國時報)

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