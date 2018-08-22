護子護夫護主 3女人成就柯

2018年08月22日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲從競選市長以來，多次靠著妻子陳佩琪、柯媽何瑞英、部屬蔡壁如3個女人，助他化險為夷。這3個女人不但文武雙全，效果比市府發言人還強大，柯文哲要再上一層樓，絕對缺不了她們。

陳佩琪早在柯文哲當市長前就曾轟動江湖，趁柯文哲不在國內，大動作舉行記者會控訴台大醫院在愛滋器捐事件，用偽造流程讓柯扛罪，一戰成名。柯文哲擔任市長之初，陳佩琪也因頻頻發文反駁各界批評惹議。

但關閉臉書期間，陳佩琪見柯文哲被欺負，仍會趁活動機會發言反擊，有次陳佩琪受邀與柯文哲一起說故事給小朋友聽，陳佩琪就將世大運吉祥物熊讚帶入故事，藉說故事幫老公抱不平。最近陳珮琪宣布將進入選戰模式，後續恐怕會比柯更搶鏡。

不僅陳珮琪親上火線救夫，柯媽何瑞英更是多次出手救援，不少發言也讓柯化險為夷，例如2014年市長選舉時，柯媽被問到怎麼看對手競選廣告一直玩、一直玩的哏，柯媽媽脫口就說：「人家一直玩，我們是一直被查。」這次柯為爭取綠營禮讓不成，何瑞英上電視節目更大嗆民進黨：「如果你要提名，以後我們互不相欠。」

另外，柯上任後因調整北市長者重陽敬老金發放標準，不只民調大跌，也讓在新竹市領敬老金的柯媽捲入，不過，護子心切的柯媽，過年時逐一打電話給北市里長拜年，為柯文哲爭取支持、搏感情。

除陳珮琪、柯媽外，自柯文哲於台大醫院當醫師期間，即擔任他左右手的蔡壁如，協助他成為「葉克膜之父」，選舉期間爆發MG149案，蔡壁如也跳出來護主，後隨著柯當選借調進市府擔任市長室主任，更被視為柯的分身，舉凡大巨蛋、市府內鬥、國安會文稿等爭議棘手事件，蔡都參與其中，不難看出柯對她的倚重程度。

(中國時報)