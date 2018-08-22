敢言敢衝 柯家媳婦 搶盡鎂光燈

2018年08月22日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪近來屢屢攻占媒體版面，甚至比柯更惹注目，而柯媽何瑞英四處趴趴走為參選人站台，也多次為柯惹出的爭議緩頰，相較歷任市長郝龍斌、馬英九、陳水扁等人的妻、母鮮少於鏡頭前亮相，何瑞英、陳佩琪婆媳堪稱歷來最會搶鎂光燈的市長母親、市長夫人。

檢視歷任市長夫人，郝龍斌妻子高閬仙、馬英九妻子周美青作風低調，高閬仙任教國立陽明大學生命科學系暨基因體科學研究所，與擔任小兒科醫師的陳佩琪，同樣是傑出的職業婦女，但除郝競選期間露臉外，選舉過後專注個人研究，鮮少與郝合體出席市政活動。

郝龍斌母親郭婉華因與兒子同台機會非常少，外界對她相當陌生，堪稱是最低調且神祕的市長母親，雖然郝龍斌父親是前行政院長郝柏村，但郝龍斌擔任市長期間，父子倆同台反而機會少，郝柏村也從不干預郝龍斌施政。

馬英九妻子周美青具有法律專業，平時作風低調，露臉大多是出席公益活動，即便受邀出席，也幾乎不受訪或談及馬英九施政作為，市長夫人角色拿捏得宜，表現到位又不搶先生風采。馬的母親秦厚修也幾乎不會出現在媒體鏡頭前，唯獨過年過節，因馬都會陪伴她到市場買菜成為鎂光燈焦點。

陳水扁妻子吳淑珍雖在總統夫人期間捲入貪汙弊案，但在阿扁擔任市長期間，作風卻相對低調，並成功形塑出丈夫鐵漢柔情一面，深植人心，不僅讓扁成為首位綠營台北市長，更一舉當選總統。陳水扁母親因住在台南，面對媒體拍攝都會主動迴避。

(中國時報)