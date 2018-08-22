「從小聽媽的話」醫師稱柯有戀母情結

2018年08月22日 04:10 中國時報 地方中心 ／綜合報導

台北市長柯文哲失言爭議多，每次惹禍上身，就請出柯媽何瑞英上前線救火，屢被外界抨擊是「媽寶」。有心理專家直言，依臨床診斷經驗來看，柯文哲種種依賴媽媽的表現，確實有「戀母情結」傾向，且這也是柯很高明的政治手法，遇到危機就搬出媽媽轉移焦點，較容易爭取同理心和諒解；對此，市府不予回應。

柯文哲號稱智商157，在專業領域是頂尖名醫，做事雷厲風行，但在柯媽面前他總霸氣盡失，變回溫順「聽媽媽的話」的「小男孩」，遇到負面爭議仰賴柯媽救援，平時更常把「媽媽的話」奉為圭臬。

精神科專科醫師楊聰財說，很多人都有戀母情結，這是心智發展過程中存在的現象，不用想得太負面。從柯文哲常把媽媽的話掛嘴邊、遇到困難先想到她的表現來看，近60歲仍對媽媽很依賴，甚至娶跟柯媽一樣「性格強烈」的太太，以臨床經驗來看，確實有戀母情結傾向。

不過，楊聰財認為，這也是柯文哲聰明之處，遇到爭議就請出柯媽轉移焦點，爭取大眾的同理心和諒解，這對女性特別有用。 諮商心理師林萃芬則說，媽寶在學理上稱作「滯留於青春期的成年人」，她認為柯文哲沒到這種程度，反倒因他有亞斯伯格症，較不善於察言觀色，說話也較不經修飾，或許從小媽媽常提醒他什麼話可說、什麼不能說，因此他習慣用「我媽媽說…」增加話語的說服力，提高被對方認同的譏會。

林萃芬說，很多人面對危機的反應都與成長經驗有關。或許柯文哲成長過程中，媽媽扮演很重要的引導角色，所以至今遇到只要心裡不舒服、難以表達情緒，他仍遵照媽媽的話去做，藉以降低外界質疑，也減少自己壓力。

(中國時報)