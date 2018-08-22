登革熱再添3例 都去過菜園

2018年08月22日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

登革熱疫情從北部蔓延到中部！疾管署昨日公布新增3例本土登革熱病例，分別為台中市2例、新北市1例，且台中另有3名疑似個案，仍在檢驗中。這次公布病例都曾到「菜園」，新北市新莊區瓊林里有機菜園和台中的開心農場皆已封園，全面除蚊。相較於去年同期本土登革熱病例僅3例，今年至本月20日的本土病例達22例，明顯較去年大增6倍。

台中累計4例 新莊13例

衛生福利部疾管署疫情中心主任劉定萍表示，台中市前天出現2年來首例本土登革熱病例，昨日再增2例病例，分別是台中市大里區的60多歲女性以及烏日區19歲女性，其中大里區個案平時活動為住家和大里區東昇里某「開心農場」種菜。

此外，台中除了確診的大里區個案，另有3個案也到東昇里開心農場活動，一旦確診，台中等於有6名案例，就是群聚感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，衛生局前往該開心農場檢驗80個積水容器，其中46個呈現陽性，該菜園已封閉，預期可控制疫情。

至於新北市新莊區的登革熱群聚感染，截至昨天已累計達13病例，新增的第13個案是住自立里的50多歲男性，經常到瓊林里有機菜園種菜，和群聚感染中的第9名個案在同一個菜園活動，研判本個案與瓊林里群聚案有關。

劉定萍說，該有機農園8月12日已封園，由新北連續多日噴藥、清除孳生源並邀專家入園複查，園內病媒蚊指數已大幅下降。

儲水容器加蓋 定期清理

據統計，今年截至8月20日止，國內共22例本土病例，分別為：新北市13例（均為新莊區）、台中市3例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。

羅一鈞解釋，新莊登革熱疫情之所以延燒到第三波，主要是社區中還有孳生源死角，例如菜園、水溝、防火巷等等。他也提醒，近年國內吹起養生風，許多民眾租用農地自栽有機蔬果，務必將儲水容器加蓋並定期清理，並將不必要的容器清除，避免病媒蚊孳生，降低感染登革熱風險。

(中國時報)