過敏原標示 新增魚、大豆等5項

2018年08月22日 04:10 中國時報 鄭郁臻／台北報導

食藥署昨天公告「食品過敏原標示規定」新制，由現行的蝦、蟹、芒果、花生、牛奶、蛋及其製品等6項，擴大調整為11項，新增魚類、大豆、芝麻、含麩質穀物等製品。新制2020年7月1日起施行，業者若未依規定完整標示或標示不實，前者最高罰300萬元，後者最高罰400萬元。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，為加強揭露食品過敏原標示訊息，同時參考國際規範及國人發生食品過敏的臨床調查資料，修正舊有的「食品過敏原標示規定」，自6項擴大為11項，草案經二次預告後，昨正式公告。

食藥署表示，2017年12月首次預告修正草案，將強制標示的食物類別從6項擴大至11項，包含甲殼類、芒果、花生、牛奶、羊奶、蛋類、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆類、魚類，以及使用亞硫酸鹽類或二氧化硫（用於漂白）等共11類，須強制標示不適合過敏體質者食用等警語。

此外，過敏原醒語標示方式，除舊有「本產品含有○○」或「本產品含有○○，不適合對其過敏體質者食用」，也應將過敏性內容物載明於品名上，如「花生牛奶冰」，讓有特殊過敏體質消費者，選購時能直接接觸到訊息。

魏任廷提醒，新制自2020年7月1日施行，未來若業者沒有依規定完整標示，可依食安法處3萬元至300萬元，標示不實，則可處4萬元至400萬元罰鍰。

(中國時報)