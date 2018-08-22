開闢藍色公路 創造無限可能

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

臺中市議會18日下午舉行「107年度地方治理論壇」之創造台中優質新生活，關心台中之未來，不少民眾到場聆聽。（黃國峰攝）

市議會祕書長張世禎。（黃國峰攝）

台中縣市合併後幅員遼闊，去年雖已成為第2大城市，但部分地區尚有城鄉差距問題，臺中市議會舉辦的「地方治理論壇」第4場在海線登場，以「創造台中優質新生活」為主軸，邀請市議員及學者針對都市發展、教育、觀光、社福等議題提出精闢建言，致力打造大台中成為安居樂業的美好家園。

市議會祕書長張世禎代表議長林士昌出席。他表示，這些年台中市的發展快速，各項市政建設有明顯成果，但仍有尚待加強部分，特別是台中市幅員遼闊，部分地區存在城鄉差距問題，這些民眾的小事，應該是政府的大事，也都是議會關心的大事，一定盡力督促市府加強處理，讓民眾生活更便利。

鄉鎮交流 保存特色

中興大學國家政策與公共事務研究所教授李長晏指出，全民健康才會快樂，否則再多的發展都沒有用，但台灣卻一直在追求發展再發展，台中應有自己的特色，城鄉共存的不同特色，各鄉鎮運用結合與交流，才能帶動整個區域進步。

暨南國際大學公共行政與政策學系副教授吳若予表示，台中港有5支大煙囪影響空氣品質，穿梭馬路的貨櫃車也令人害怕，走入偏鄉大安區空蕩蕩剩下老人，長照問題值得重視；有好的醫療、空氣及交通設施，才能吸引外來人口入住，地方政府應多關心問題所在。

東海大學行政管理暨政策學系副教授劉志宏提出「IAUTOBIKE」構想，他建議政府可和電動機車廠商，如Gogoro等合作，提供公共電動機車讓民眾隨租隨還；紙錢減量導入「信用卡」概念，改燒金卡、白金卡、鑽石卡「金紙」，在祭祀旺日就可以大大減少空汙。

三環三線 加速實現

市議員吳敏濟認為，交通做好才能促進地方繁榮，應該由海線著手規畫，包括捷運及鐵路，加速三環三線的實現；而海線須善用海的特色來創造觀光價值，台中港若開闢藍色公路，串聯後將有無限的可能。

市議員李榮鴻表示，關於國土計畫及區域法計畫，大甲溪北都編列農業區，有不合理之處，建議都發局要變更，工業區要增加。他強調，大安人口流失就是沒工業，溪北的工業用地貴，阻礙了小型工廠的發展。

市議員顏莉敏強調，梅姬颱風造成海線30萬戶停電，防災型電纜地下化才能避免災難，還有空汙問題更影響居民的健康；而幼托供需失衡非常嚴重，市府都必須進一步調整及改善，才能讓大家住的安心。

(中國時報)