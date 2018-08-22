嚴治空汙 讓台中更宜居

2018年08月22日 04:10 中國時報 王文吉 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市已躍居全台第2大城，包括綠地、房價及收入都是吸引外縣市人口移居的原因。與會學者都認為台中「本質不錯」，是公認的宜居城市；但近年來工商發展帶來空氣汙染，需要中央、地方合作提出「立即見效」的方法防治，甚至有學者直言：「如果沒辦法讓百姓鄉親健康，再多、再好的發展都沒用。」

中興大學國家政策與公共事務研究所教授李長晏認為，都市發展首重健康，其次是安全，最後才是推動建設。他表示台中躍居全台第2大城，但工商蓬勃發展，導致空汙影響農產、食安；他建議民代應嚴加監督政府防治空汙，讓老幼健康生活，年輕人才能無後顧之憂拚經濟。

育有3歲女兒的暨南大學公共行政與政策學系副教授吳若予則聚焦空汙問題。住在台中都心的他說，之前為孩子成長，曾遠赴海線看房子，可是跑了2次後就打消遷居念頭；主要是空氣讓他受不了，不只中火大煙囪，海線大車也很多，為什麼不能貫徹「車種分流」，讓老人、小孩不會害怕出門？

吳若予說，他曾走訪大安區濱海社區，年輕人都到外地工作，當地只剩長輩、小孩，但舊房子還很漂亮；如能由政府出面規畫，將老房子稍微整理一下就能變成第二個審計新村，帶動觀光發展，就能吸引年輕人回流，實現「老有所終、幼有所養」。

東海大學行政管理暨政策學系劉志宏副教授是土生土長台中人，他18歲後北上求學工作，後遠赴美國華盛頓深造，漂鳥多年後，最後回到故鄉的台中東海大學教書。他說走過這麼多城市，台中市的生活環境，無論居住空見生活機能對他來講，都是最適合、最完美；引用統計數據，發現台中人享有的公園綠地、平均居住面積，在六都排名都是數一數二，生活機能是全台最好，可惜空氣汙染都搞不定；建議市長、議員、立委等要嚴密監控中火、中龍鋼鐵等固定汙染源。

(中國時報)