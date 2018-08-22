酒後指定代駕 安全第一

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2018年08月22日 04:10 中國時報 本報訊

臺中市議會提醒您！酒後駕駛危險高，醉不上道很重要，酒逢知己千杯少，後座休息剛剛好；指定駕駛沒煩惱，平安到家擁妻小。（臺中市議會廣告）

(中國時報)