川普再槓Fed亞幣樂透

2018年08月22日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 洪凱音 、實習編譯趙世勳／台北報導 、實習編譯趙世勳／台北報導

圖為山西太原一銀行工作人員正在清點貨幣。（中新社）

陸美貿易戰雙方針對第二波160億美元商品互課關稅，23日生效，而在貿易戰火再起之際，儘管美國總統川普表示，他不指望本周的陸美經貿談判會取得很大進展，「終結貿易爭端沒有時間表」，但受到川普反對強勢美元，再度槓上美國聯準會，人民幣對美元中間價連續3個交易日上調，亞幣也樂得開香檳。

美元銳氣受挫 人民幣走升

川普接受路透社專訪，再次抨擊聯準會，除對升息不滿意，還意有所指地要聯準會做些「對國家有利的事」，這番發言挫足美元銳氣，美元指數下挫，來到95.78的低點。

而人民幣對美元中間價，昨天則上調了358點，新台幣兌美元匯率，也「升」氣勃勃，加上出口商拋售美元，盤中曾一度有跨越30.7元的氣勢，終場連4升，以30.73元對1美元作收，小升3分。

匯銀主管認為，川普這席話擺明是在向聯準會下指導棋，也觸及市場的紅線－聯準會的獨立性，預估雖然川普的恐嚇言論，改變不了聯準會的政策，但足以打擊美元。不過，長線看來，美元應該還是往升值方向走，亞幣只是喘個氣。

雙方官員周三將首次談判

另外，由大陸商務部副部長王受文率領的代表團於周三開始，將在華盛頓與美國財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）就陸美經貿問題舉行兩天的磋商，這是雙方對各自價值340億美元商品互徵關稅以來，雙方官員首次正式談判。

儘管川普揚言，他不指望本周的陸美經貿談判會取得很大進展，但提議針對另外2000億美元大陸商品加徵25％的關稅，遭到眾多美國企業代表的強烈反對。他們呼籲應坐下來談，而不是針鋒相對挑起貿易戰。

近7成5民眾憂貿易戰風險

國泰金控昨發布8月最新國民經濟信心調查，有74.8％受訪民眾擔憂未來陸美貿易戰風險持續上升，其中38％認為風險將大幅增加，僅7％民眾認為風險會降低，顯示貿易戰不僅影響企業與金融市場，也影響民眾對未來的擔憂情緒。

國泰金控經研處協理陳欽奇並分析，陸美兩國貿易戰紛爭，要「破鏡重圓」很難，但雙方小幅減少貿易課徵項目、稅率，降低報復行動損害企業的目的，則可透過談判達成目標。

(中國時報)