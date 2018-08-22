南山人壽全能保障 輕鬆建構防護網

2018年08月22日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

有保險才能抗風險！為了防患未然、及早建築人生風險防護網，南山人壽特別針對25至44歲的青壯族群，設計「全能保障」商品組合，不論上班族、社會新鮮人都能負擔得起，因為每日預算只要38元起，相當於省下1杯美式咖啡錢，就能輕鬆建構人生全方位「六大保障」的防護網。

南山人壽表示，「六大保障」觀念是建議保險保障規畫，需涵蓋「住院醫療」、「手術醫療」、「重疾癌症」、「意外傷害」、「壽險保障」及「長期照顧」等。

多數人覺得健全的保障內容，保費肯定很高昂；南山人壽表示，「全能保障」商品組合，主要是以定期險搭配附約的方式來提高保障額度，若預算再充足些，也可選擇將部分給付項目升級為終身保障的組合，目的是讓青壯族群，即使在保費預算有限的情況下，也能升級保障效益。

上班族面臨巨大的工作量、生活壓力，再加上日愈嚴重的環境汙染，根據政府統計，25歲以上的青壯族群罹患惡性腫瘤人數，相較於10年前成長了2成，因運輸事故造成死亡的比重更高達近5成，顯見上班族處於風險不低的環境。

另外，根據研究指出，國內每5名長期照顧者，就有1名是44歲以下，比例遠較一般想像的數字來得更高，代表長期照顧並非高齡者才有需求。

南山人壽指出，「全能保障」的特色是可依個人需求，自由搭配不同保障範圍的附約；其次，用合理保費讓保障升級，小資族的負擔得以減輕；另外，投保還可享受南山人壽「保險金扣抵醫療費用」的住院理賠服務，以及「癌症第二意見諮詢服務」，簡言之，個人未來可隨著人生不同階段、財務狀況及保障需求，適時調整保障內容，讓保險更彈性、人生更有保障。

以25歲女性為例，選擇投保南山人壽「全能保障」中的「防護升級款」，每天保費最低僅需新台幣38元，就能完整建構包括住院醫療、手術醫療、重疾癌症、意外傷害、壽險保障、長期照顧等六大保障。

(中國時報)