促參法鬆綁 高雄登上招商王

2018年08月22日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

為推動循環經濟、因應高齡化社會來臨，同時提高民間投資意願，財政部修正《促參法施行細則》放寬汙水下水道設施適用範圍納入再生水等項目，下半年投資規模逾40億的高雄臨海汙水廠BTO案將成為首件適用案；另在社會福利設施納入長照設施下，財政部官員也表示，因較現制大幅縮短申請流程，有助提升企業投資意願。

財政部資料顯示，《促參法施行細則》最新鬆綁項目包括，汙水下水道設施，可增加結合再生水設施、家庭汙水及事業廢水的下水道暨其處理設施；衛生醫療設施範圍，由原本疫苗製造工廠擴大為藥物製造工廠；正面表列長期照顧設施為社會福利設施範圍，以及大型購物中心設置範圍不限於離島地區。

財政部官員並透露，下一步《促參法施行細則》將修正履約爭議協調委員會委員產生等機制，修正ROT、BOO範本，排除申請障礙。

今年截至7月底，民間參與公共建設案成功簽約39件，簽約金額657億元，逾去年同期2倍，簽約金逾10億的重大案件包括逾375億的高雄鼓山區龍南段等國有地設定地上權案、簽約金80億的台東知本太陽能發電設備及教育示範區計畫等7案。但光是高雄逾10億以上案件即有3大案，總額高達455億，官員推估今年招商王換人做，由去年的台北市，轉為高雄市。

另預期下半年還有25件促參案可望簽約，簽約金約255億元，計有40.5億的民間參與高雄市臨海汙水廠暨放流水回收再利用BTO計畫、35億的桃園市生質能中心BOT案，及32億的嘉義市阿里山林業村BOT+ROT+OT案等，估今年全年簽約總額額預計達912億元，低於去年971億水準。

(中國時報)