再接再厲 楊昆弼林怡君摘銀

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

亞運射擊21日進行不定向飛靶混合團體賽，中華隊由20歲男子選手楊昆弼搭配37歲女將林怡君出賽，兩人在決賽以1分之差飲恨黎巴嫩，為中華代表隊奪下銀牌，亞運截至目前為止，中華射擊隊已經打下2金1銀1銅，射擊協會理事長陳士魁表示，會給選手實質獎勵，細節再討論。

資格賽神射 先聲奪人

21日上午的資格賽，楊昆弼和六度參加亞運的林怡君，以及中國大陸名將杜宇／王曉菁發揮神射功夫，兩隊都以總計146分、刷新世界紀錄的成績，挺進下午的決賽，和黎巴嫩、南韓、印度及科威特競爭，決賽前25發打完中華隊21分領先，印度隊16分在六隊中墊底、先遭淘汰。

剩下五隊之後，接下來每5發會再淘汰一支累積分數最低的隊伍，中華和黎巴嫩同以34分進入最後爭金階段，大陸隊則是以31分獲得銅牌；比賽最後5發，林怡君第1發就漏了，而黎巴嫩女將則是5發穩穩命中，最終分數黎巴嫩43分、中華隊42分，黎巴嫩以1分之差奪得本屆首金，中華隊「銀」恨。

這個月11號才過20歲生日的射擊男子選手楊昆弼，本屆亞運在射擊不定向飛靶個人賽及混合團體，為中華代表隊搶下1金1銀，21日比完混合團體賽後，他並沒有盛大慶祝，而是要先好好休息，讓連日緊繃的身體，稍微放鬆一下，對於自己整體表現，他表示相當滿意。

理事長承諾 實質獎勵

射擊協會理事長陳士魁也在比賽現場一路關心選手表現，他表示：「出發前給射擊隊設定低標至少2塊獎牌，高標在包括至少1金在內、總共5面獎牌的目標，選手們也相當爭氣，目前打下2金1銀1銅，幾乎達到高標，我非常開心，協會一定會協助申辦及給予實質獎勵，稍早我也和楊昆弼的贊助人討論，贊助人承諾以後楊昆弼出國比賽會幫忙支付商務艙機票費用，也會包個紅包給楊昆弼獎勵，我相信有好成績加持，能夠吸引更多熱心人士贊助。」

(中國時報)