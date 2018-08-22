烙印流離苦 金門近萬人遷台

823炮戰60年了，金門仍有濃濃的軍事陣地味道。圖為我雷霆陣地「美造M1式240榴砲」炮操演練。（本報資料照片）

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中國時報
／金門報導
國軍砲指部特別訂製炮彈水壺紀念八二三炮戰勝利60年。（中央社）
金門坑道內的精神標語。（李金生攝）
823炮戰大事紀

今年是「823炮戰」60周年，這場發生在1958年，走過一甲子歲月的戰事震驚中外，也在一水之隔的兩岸同胞身上烙下歷史的傷痕。

當年金門縣政府基於加強國軍戰力和減少民眾犧牲，在10月初趁炮火稍歇，疏遷居民約7000人和師生1004人，共4批分乘5艘軍艦赴台，寫下金門史上最大規模的人口移動紀錄，也出現教育史上僅見的「流亡學生」。

初、高中學生分發寄讀

疏遷赴台的初、高中學生，分別寄讀於台灣29所省、國立中學，當時各校或由校長親自帶領樂隊、學生代表在火車站迎接，或發起捐獻日用品、現金支援金門學生運動，沿途商家也燃放鞭炮熱烈歡迎，在60年後的今天仍讓同學們感念不忘。

台電退休的翁國泉和40餘位同學被分發到國立員林實驗中學初中部，同學們一起吃大鍋飯，自已洗、補衣服，13歲小小年紀就遠離家鄉的他和同學，夜裡常躲在棉被裡哭，大家最開心的是接到家人來信，也只有在烽火年代，才知「家書抵萬金」。

這些疏遷赴台寄讀的學生，有的在戰後復校，返金繼續完成學業，有的留在台灣，與隨後也遷台的家人團聚，往後在各行各業發光發熱，蔚為在炮火中成長的社會菁英。

經援每人安家費3000元

當年遷台的民眾則在內政部成立臨時編組的輔導委員會協助下，以中南部7縣市為疏散地區。不論男女老少，一律發給每人安家費台幣3000元，並協助就業。

以當時平均每戶6至8口人，甚至更多人的大家庭計算，這筆款項在當年消費水平，足以購置1棟住屋。但人生地不熟，有些人安家費被騙光光，只得含淚再回金門。

前立委楊應雄的胞妹就是在「823炮戰」時出生，有天被單獨放在2樓哭不停，家人聞聲剛抱下樓，1發炮彈就擊中原來躺臥的床鋪，家人感恩老天庇佑，為她取名楊福蔭。

後來，楊應雄父親帶家人遷台，起初在高雄磚子寮作工，因有懼高症又轉行賣甘蕉，一家人生活困頓，只好再冒著炮火回鄉。

823炮戰後湧現從軍潮

金城東門的阿榮嬤則是因「匪炮」連2天打中廚房，自覺家運太差，舉家遷台後一去不回頭，從此再也沒返回故鄉。

金門在「823炮戰」後湧現從軍潮，也培養大批優秀幹部，至今縣籍將領有60多人。其間，又以2000年晉升中、少將11人，最為鄉親津津樂道，讓歷經炮火洗禮的金門，被譽為星星的故鄉。

(中國時報)

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