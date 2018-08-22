走過烽火文史展 向老英雄致敬

新北市長朱立倫與823老戰友寒暄問好。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

紀念八二三炮戰60周年，新北市府與金門縣政府合作即日起至27日推出「走過烽火」文史展，21日開幕數百位老戰友出席，回顧那段烽火歲月；新北市長朱立倫說，八二三炮戰是捍衛中華民國、保衛台灣的關鍵性歷史戰役，紀念八二三目的是追求兩岸和平，希望後人不忘前人的犧牲奉獻，也珍惜得來不易的和平。

昨開幕典禮，包括金門縣副縣長吳成典、立委楊鎮浯等人都出席活動，眾人一起在台上推啟橫桿，代表邁向和平，也向老英雄們致敬。

朱立倫表示，金門鄉親在新北市人口高達15萬，兩縣市關係緊密，當年付出血汗及青春保衛國家的老英雄們及民防隊員，為國家犧牲奉獻捍衛台灣民主自由，本次文史展一同回顧這段重要的歷史，感恩所有英雄們的貢獻。

民政局長江俊霆說，本次展覽除有八二三戰役史、老照片、戰友見證區、金門鄉親在新北等，還有體驗區讓民眾回溯八二三戰役的歷史與記憶。

昨有許多老英雄站在自己的展版前，述說60年前的戰爭過往，戰友陳欽銘說，當晚營地105榴炮就發射數百發炮彈，戰火激烈，他去支援古寧頭斷崖409觀測所，被共軍標定炮擊，幸及時撤退逃過一劫，聽得現場民眾驚呼連連。

展區也重現當年軍中情人鄧麗君2度造訪，對大陸軍民心戰喊話的「馬山播音站」，也請來當年的女青年工作大隊隊員鄭陳信妹原音重現心戰喊話場景。

77歲鄭陳信妹說，17歲到小金門龜山播音站不到2個月就爆發八二三炮戰，雖然很害怕但每天仍努力播音，有機會參與八二三炮戰，確實讓她的生命變得不一樣。

民政局表示，本次文史展也邀請金門酒廠與金合利菜刀展出炮戰紀念酒，及以當年炮戰的彈殼做出來的菜刀、八二三真實炮彈等，展期購刀還有優惠，22日到24日還有心戰喊話廣播錄音競賽，詳洽民政局官網。

(中國時報)

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