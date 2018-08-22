戰地之子 ９歲斷臂 母踩雷亡

2018年08月22日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

「823炮戰」首日傍晚，9歲大的許燕正與舅舅在官澳村田裡工作，被共軍轟來的彈雨擊傷，當晚被送到城區臨時搭設的野戰醫院搶救，3天後整條右手臂發黑，1名實習軍醫在未施打麻醉劑下，將他的右手肘以下截肢，左手的中指、無名指也截掉一半。

當年10月美國《LIFE》攝影記者John Dominis偕文字記者Scott Leavitt趕抵金門戰地採訪，在病床間拍攝到許燕用無辜眼神看著四周，「戰地之子」天真模樣震撼世人，也引起國府注意，派人將他接到台北治療，並安排至薇閣育幼院就養。

1949年4月在當時金門縣轄小嶝島出生的許燕，4個月大時被母親楊查某帶回金門官澳村娘家，隨著國共戰爭阻斷金嶝水路，從此咫尺天涯，再也回不去。

但蒼天並不垂憐，就在「93炮戰」後的1955年，許燕的外婆與母親在海邊誤踩地雷身亡，只得投靠舅舅楊誠海，未料命運作弄人，又成「823炮戰」首日傷亡的271位平民之一。

住院1個多月的許燕，留在台灣念完小學後，回到金門接受初、高中教育，再赴台考取文化大學大傳系，靠擺地攤度日，直到1988年才回到小嶝島見到闊別近40載的父親。

如今69歲的許燕與家人落腳台北市錦西街，回首戰地往事，心中十分平靜。燒得一手好菜的他，每天都到市場採買，煮好吃的與家人分享，日行1萬步是他每天的功課忙，日子過得輕鬆愉快。

(中國時報)