圍頭 兩岸聯姻一家親

2018年08月22日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

位於福建東南沿海的圍頭村，在「823炮戰」期間是與金門互轟的主要對口之一，兩地同樣有著豐富的戰地、濱海與僑鄉文化，如今發展迅速有「海峽第一村」之譽。

圍頭村內有1號防炮洞、1號碉堡和「823炮戰主題公園」等10大炮戰遺址，讓世人憑弔發生在兩岸的歷史傷口。

時隔60年，圍頭所在的晉江市金井鎮已有兩岸聯姻逾600對之多。其中，圍頭有30幾人嫁到金門，137人嫁到台灣；台灣也有6人嫁到圍頭，真正是「兩岸一家親」。

圍頭村8月16日至18日舉辦兩年一度的「七夕返親節」，迎接嫁出去的「圍頭女兒」。

今年38歲的「圍頭新娘」洪曉云目前在金湖鎮公所工作，2003年她經先嫁來金門的朋友介紹，與從事鋁門窗工作的老公交往，1個月後結連理。

洪曉云說，小時候就常聽阿嬤談「823炮戰」，回憶當年只要炮聲響，村人就往可容納幾百人的大防炮洞跑！洪曉云妹妹也嫁到金門峰上村，姊妹常相約看電影聚餐。

39歲的蔡雅茜，老家在晉江深滬鎮，她在2000年也是經友人介紹嫁到金門，老公是小學老師，自己則在金門縣新住民中心當訪視員。

今年8月5日金泉通水，金門人喜迎等了23年的大陸水，同樣都來自泉州晉江市的小云、小茜更是開心能喝到故鄉水，相互打趣著：「從此不再水土不服了！」

(中國時報)