星巴克廁錄編號 包租公交保

2018年08月22日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

家境富裕的王姓男子犯下內湖星巴克廁所偷拍案遭拘提，檢方21日凌晨複訊後裁定40萬元交保，王覓保無著，檢方改聲押，王向法官改口坦承犯案，並稱把偷拍畫面編號剪輯成「精華版」，供自己欣賞，法官仍裁定40萬交保，經王妻花了14小時籌足保釋金，總算讓王離開地檢署，案由檢警擴大偵辦中。

45歲王男被逮後否認犯案，面對檢警拿出的證據，堅不吐實，檢察官諭令交保，直到凌晨4點，王妻只籌到27萬，後來檢察官同意降到30萬，但仍差3萬，最後檢察官改聲請羈押。

裝窮14小時 籌足保釋金

法官昨開庭時，王還「裝模作樣」，說自己曾在美求學，與妻子、小孩溝通都是講英文，聽不懂中文，希望法院提供翻譯人員，但法官說「這樣時間會拖很久」，他立刻變成會說中文，態度轉而和緩並坦承犯罪。

記憶長相 剪輯成精華版

王供稱，將鏡頭裝在馬桶後方夾板下方，坐在外面的座位區觀察進入洗手間的男、女，並記住外型、容貌，由於迷你攝影機可以錄很長的時間，回家再憑著記憶剪輯自己喜歡的片段，案發當天，眼見被害人拿著自己攝影機衝出洗手間，趕緊逃跑，強調沒有使用遙控攝影。

法官認為王無業靠收租金過活，名下4間房產位在明水路豪宅區，租金收入不低，但無羈押必要，仍裁定40萬元交保，王則請求法官多給一點時間，王妻直到下午近2時才帶著現金辦妥交保手續，並和丈夫分別搭車離去。

此外，檢警查扣的SD卡內有7個檔案，其中有5段偷拍影片，還原SD卡之後，共有47G的檔案，上千張照片包括王與家人的生活照，還有多段偷拍影片，地點不只在星巴克，還有疑似百貨公司及健身房，懷疑被害人眾多，且因王會將偷拍內容編號，辦案人員形容這樣手法如同「李宗瑞第二」，呼籲被害人主動出面指認。

(中國時報)