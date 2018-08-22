偽造45億支票 復興農會理事長遭訴

2018年08月22日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市復興區農會理事長葉國崇、信用部主任廖學麟，貪圖2400萬元佣金，竟偽造11張共45億元支票給詐騙集團融資，連聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有都被騙，廖更遭識破的曾姓女金主威脅，把日記當遺書寫，桃園地檢署21日依偽造文書等罪嫌將葉等9人起訴，宣昶有因無端被捲入獲不起訴。

檢警調查，以59歲陳男為首的詐騙集團3人，看準復興區農會偏遠、管理鬆散，藉口蓋非洲文化園區，遊說葉國崇和廖學麟以農會支票擔保，2人貪圖1200萬至2400萬元佣金，2016年1月由廖以20張個人支票、蓋章偽造成40億元的農會支票。

陳拿假支票向48歲金主曾麗珍融資、調現遭識破，曾女不借錢還恫嚇葉和廖拿真的來換，2人騎虎難下，只好持農會空白支票，竊取會計主任抽屜印鑑，再剪下公文、盜刻總幹事印章，偽造11張共45億元農會支票，其中10張給曾女、換回個人支票燒毀，沒想到再遭識破，曾女遂扣留支票並要求賠償1.2億元違約金。

陳轉而找上翼陞生物科技公司財務顧問林明，和負責人宣昶有牽上線，拿剩下1張、面額5億元的假支票交易，宣為投資土地，又持假支票找曾女融資，曾早知支票有問題，騙宣簽下高額違約金，隔天以支票是假的向宣索賠，宣為自保到復興區找廖，由律師見證錄下廖對事情始末的自白，允諾不追究。去年1月，曾女的吳姓男友將5張、共20億元假支票到銀行提示兌現，行員2度致電農會確認，全案才曝光。

檢警透露，廖被威脅，害怕蹲苦牢、黑道上門和巨額違約金，活在恐懼中，把日記當遺書寫，日記成了犯罪鐵證。由於疑有6張共25億元假支票仍在市面流通，檢方呼籲民眾檢舉。

(中國時報)