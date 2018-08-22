2018年08月22日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

由9名女砲手組成M110A2式8吋自走砲的「女砲兵班」，21日在屏東縣枋山鄉楓港射擊場完成射擊重98公斤的砲彈6枚，為搬扛重砲，她們還上健身房重量訓練、克服力量上的困難，徒手人力裝填砲彈，考驗女兵日記精彩光榮的一頁。

43砲指部指出，以前也有女砲兵參與操演，不過都打散到各砲班中，這次首度組成純女性的砲班，主要驗證女砲兵班獨立操作發射能力，果真成為場上的「嬌點」。

女砲兵班建制9人，比男砲兵多1人，98公斤重砲彈由4人搬扛裝填，也比男性多1人，其他則完全和男砲班一樣，經過2個月訓練後，這9名女士官兵操砲過程完全不輸男性。

這支隊伍的砲長由27歲中士洪珮瑜擔任，她在4年前加入，迄今已參與5次射擊。她說，第1次射擊時雖然有心理建設，但還是嚇一跳，但後來就習慣了。為了這次演練，大家情同姊妹並培養團隊默契，都想證明男生做得到，女生也可以。

女砲兵吳冠慧從軍3年，4兄弟姊妹全是軍人，3個兄姊都是海軍只有她是砲兵。她說，當初是考慮家中經濟從軍，為了要搬扛重砲，還上健身房重量訓練，培養出堅強健康的體魄，個性也更加獨立成熟。

不少家長也到場參觀女兒射擊英姿，排灣族女兵伊迪恩的母親看到女兒的表現後，覺得非常驕傲也很榮耀。發射手張佳螢說，上場射擊很刺激，完成任務覺得很酷；她的母親到場為女兒加油，她說完全不擔心女兒，相信一定可以克服所有困難。

(中國時報)