女砲兵操演精實

國軍年度「聯合反登陸作戰操演」首度由純女性士官兵組成的「女炮兵班」，9名女炮兵射擊重98公斤的炮彈6枚，完成任務。（潘建志攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

由9名女砲手組成M110A2式8吋自走砲的「女砲兵班」，21日在屏東縣枋山鄉楓港射擊場完成射擊重98公斤的砲彈6枚，為搬扛重砲，她們還上健身房重量訓練、克服力量上的困難，徒手人力裝填砲彈，考驗女兵日記精彩光榮的一頁。

43砲指部指出，以前也有女砲兵參與操演，不過都打散到各砲班中，這次首度組成純女性的砲班，主要驗證女砲兵班獨立操作發射能力，果真成為場上的「嬌點」。

女砲兵班建制9人，比男砲兵多1人，98公斤重砲彈由4人搬扛裝填，也比男性多1人，其他則完全和男砲班一樣，經過2個月訓練後，這9名女士官兵操砲過程完全不輸男性。

這支隊伍的砲長由27歲中士洪珮瑜擔任，她在4年前加入，迄今已參與5次射擊。她說，第1次射擊時雖然有心理建設，但還是嚇一跳，但後來就習慣了。為了這次演練，大家情同姊妹並培養團隊默契，都想證明男生做得到，女生也可以。

女砲兵吳冠慧從軍3年，4兄弟姊妹全是軍人，3個兄姊都是海軍只有她是砲兵。她說，當初是考慮家中經濟從軍，為了要搬扛重砲，還上健身房重量訓練，培養出堅強健康的體魄，個性也更加獨立成熟。

不少家長也到場參觀女兒射擊英姿，排灣族女兵伊迪恩的母親看到女兒的表現後，覺得非常驕傲也很榮耀。發射手張佳螢說，上場射擊很刺激，完成任務覺得很酷；她的母親到場為女兒加油，她說完全不擔心女兒，相信一定可以克服所有困難。

(中國時報)

偽造45億支票 復興農會理事長遭… 桃機施工土崩 3人遭活埋亡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。