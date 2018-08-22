蘇下戰帖 侯反問百倍都更

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

藍綠兩黨的新北市長參選人該不該面對面辯論一番，成為近日雙方攻防焦點，綠營直指對手躲避辯論，到昨日「已經是第4天了」。侯友宜則說自己「講話比較憨慢，做事情很實在」，蘇貞昌應該先說清楚「百倍都更」、「深澳電廠蓋不蓋」等市政議題。侯蘇兩人晚間在市府大廳巧遇，但僅握手寒暄即各自離開。

侯講話憨慢 做事實在

律師出身口才便給的民進黨新北市長參選人蘇貞昌，近日將炮火集中在與侯友宜辯論議題上。他昨日對此表示，選舉一個首長，一定要有辯論程序，讓選民知道候選人的主張究竟是自說自話、自吹自擂，還是禁得起檢驗。

蘇貞昌指出，侯友宜4天前就說來辯論，現在要辯論了，又躲在發言人後面。這樣的態度，不是民主選舉要當首長的人面對檢驗的態度。他更聲稱，到昨日為止侯友宜已經躲第4天了。

對於蘇貞昌陣營持續叫陣，酸言酸語要求辯論，侯友宜則說自己「講話比較憨慢，做事情很實在」，認為老縣長一直說「安全無汙染」，卻始終閃避支不支持蓋深澳燃煤電廠。

侯友宜認為，包括軌道建設做不做、或是蘇拋出的「百倍都更」到底要怎麼做，蘇貞昌都該講清楚，他則是以市民優先、市民第一的態度投入選舉。

侯蘇巧遇 僅握手寒暄

此外，侯友宜昨參加「八二三炮戰」紀錄片發表會時表示，自己身上流著「國家血液」，回憶警校教他「國家、正義、榮譽」三件事，強調自己從警31年來的生活，雖無法和八二三炮戰的槍林彈雨相提並論，但「每天面對的，是窮凶惡極的十大要犯」。

侯友宜說，自己當時帶著警察兄弟，沒日沒夜的走過，強調自己「什麼都不怕」，因為警察都有信念「我們走（殉職）的時候，我們追求的價值，有面國旗覆蓋，讓我們走得光榮。」真情流露也博得滿堂彩。

(中國時報)