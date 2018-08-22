拖欠2年 竹縣補發敬老津貼

新竹縣長邱鏡淳21日在主管會報中，宣布將補發積欠的老人年金（敬老福利津貼）。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣長邱鏡淳21日在主管會報中，正式宣布將自8月起，陸續補發2016年8至12月所積欠的敬老福利津貼，他指出，因為當年度財政拮据，遲未發放，不過會在今年補發完畢，也將建請中央統一研究，避免地方無所適從。

邱鏡淳開源節流

邱鏡淳21日在主管會報中宣布，由於縣府當年稅收減少，導致財政拮据，包含在老人年金等各方面預算，都有所縮減，甚至府內人事、各單位都僅編列7成預算，不過經過2年多努力，財政也逐漸平衡。

邱鏡淳表示，在縣府開源節流下，挪出4.1億左右，自8月起第一周發薪水、第2周發年金、第3周補發積欠年金，預計到12月底，共發放4次。邱鏡淳也說，中央推出前瞻基礎建設計畫，縣府也積極爭取，雖已爭取到80餘億經費，發展新竹縣各方面建設，但地方也需自籌20餘億，對於財政挑戰更加嚴厲。

邱鏡淳也說，現代人注重健康，老年人口逐漸成長，年輕人背負的責任很多，將建請中央統一研究，避免讓地方無所適從。民眾對於敬老福利津貼有疑義，也可電洽03-5518101轉3139、3140查詢。

徐欣瑩盼顧老幼

針對縣府21日宣布補發老人年金，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩也回應，縣府只是將積欠的老人年金歸還給縣民，是「老人家受委屈了」，她去年即提出恢復老人年金和營養午餐的政見，縣府應負起照護老幼責任，未來若當選，也會恢復相關福利，積極開源節流，用更健全的財政照顧縣民。

(中國時報)

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