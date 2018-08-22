蚵車禁止載客 9月15日發牌領照

針對蚵車合法化的「彰化縣牡蠣搬運機管理自治條例」即將正式公告上路，全彰化縣約500戶漁民的運蚵拼裝車，將正式改稱「牡蠣搬運機」，依法核發牌照納管，因非交通部所管理的車輛，免徵牌照稅。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣內500輛蚵車將正式依法納管！未來若無照上路，警方可依法沒入、銷毀，月底前彰化縣政府在伸港、芳苑和漢寶舉辦3場說明會，並預告1周後正式公告施行，預計9月15日起發牌，為鼓勵漁民踴躍申領，縣長魏明谷宣布首次申請者免收300元規費。

首次申請 免收300元規費

但最早發起海牛採蚵觀光車隊的文史工作者魏清水，則批法令做半套，2005年縣府推動王功漁火節後，蚵車載客興起，光芳苑鄉就有200多台蚵車兼職載客，若加上福寶溼地、什股海灘等，總計達250台。漁民們參與公聽會，是為爭取開放載客，討論制定SOP、安全規格等事項，結果令漁民失望。

文史工作者 批法令做半套

《彰化縣牡蠣搬運機管理自治條例》6月26日經農委會核定，針對車身長寬高度、安全配備、行駛範圍等明訂規範標準；除駕駛外，最多可附載2名助手。6月初嘉義縣學童到芳苑校外教學卻翻車受傷，漁民最關心的載客部分遭明令禁止，經勸導再犯，將可依法開罰3千元至3萬元。

縣府農業處副處長郭至善說，有牌後免繳牌照稅，每2年需透過漁會申請，再派員到蚵車所在地進行監理檢查；被列為彰化縣無形文化資產的「海牛蚵車」，則不在法令管制範圍內，無需領牌。

魏明谷表示，彰化沿海蚵車存在近30年，每遇事故，漁民就成為弱勢方，財產損失嚴重；合法化能使漁民更安心行駛、保障權益，呼籲年邁、無駕照者勿駕駛蚵車，遵守相關道路交通規定

郭至善強調，計程車都只能載4人且需安全帶，且貨車同樣不准載客；出海潮間帶道路暗藏危險、海堤坡度又高，蚵車的車身高重心，易不穩，基於安全考量，不允許載客。

(中國時報)

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