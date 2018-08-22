六輕增代燒垃圾量 環評過關

2018年08月22日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

台塑六輕已使用20年的焚化爐將更新，未來還將敦親睦鄰代燒雲林縣每日100公噸生活垃圾，雲林縣環保局表示，估計2、3年後才完工，代燒還要等一段時間。環保團體則認為，六輕焚化爐代燒是好事，但台塑與雲林縣府之間不能有條件交換。

雲縣環保局廢棄物管理科長張誌誠指出，環評原本核定台塑六輕的日總焚化量是400公噸，目前有2座150公噸焚化爐，還有1座100公噸的爐子尚未建，因使用中的2座期限達20年需汰舊換新，六輕提出改為2座200公噸焚化爐，總量不變。

焚化爐換新 總容量不變

張誌誠表示，六輕焚化爐主要燃燒廠區內事業廢棄物，基於敦親睦鄰也代燒台西、麥寮鄉垃圾每日60公噸，目前每日300公噸的焚化量已達上限，所以即使六輕願協助雲林縣垃圾去化，也要等2、3年後完工。

台灣生態學會雲林工作站站長陳清圳表示，六輕焚化爐願意代燒雲林縣垃圾是好事，但企業與政府之間不應有對價關係、條件交換，核發使用執照時不應黑箱作業。

張誌誠強調，絕對不可能交換條件，台塑公司很清楚雲林縣垃圾去化的困境，主動向行政院表達願意敦親睦鄰，焚化量維持在核定總量內。

空汙加劇 麥寮鄉民怒吼

麥寮鄉籍議員林深憤怒表示，聽到六輕焚化爐代燒雲林縣內3成垃圾的環評過關，如同晴天霹靂，焚燒後有毒戴奧辛、重金屬，必將重創空氣品質以及居民的生活品質，麥寮鄉民怎吞得下這口氣？

林深呼籲麥寮公所硬頸起來，效法林內鄉不分黨派由鄉長聯合所有鄉內民意代表及鄉民，發動群眾大規模包圍縣府抗議，表達麥寮人的憤怒和不滿。

(中國時報)