停泊費漲3倍 業者擬停駛抗爭

2018年08月22日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府自今年起將富岡港交通船停泊費，從每天每噸4元調漲至12元，除造成業者極大負擔外，恐怕也會影響離島觀光發展，將不排除停駛抗議；農業處說明，因碼頭改善工程，地方要自籌23％，基於使用者付費，調高到12元。

調漲太多 大喊吃不消

富岡港雖然是漁港，但也有7艘客輪、2艘貨輪停舶，擔負綠島、蘭嶼運輸責任，縣府農業處調漲交通船停泊費，由每1噸每天4元調高到12元，業者說，去年1整年2艘客輪、1艘遊艇停舶費是88萬元，今年1到3月就要82萬餘元，讓交通船業者大喊吃不消。

業者說，因為經濟不景氣等因素，今年到綠島的遊客量減少約2至3成，如果把調漲的停泊費轉嫁到消費者身上，調漲船票，可能會影響離島觀光發展及離島居民權益，而且港區公共設施未完善的情況下就片面大幅調漲，有欠合理。

東縣府稱使用者付費

農業處長許瑞貴表示，因為「富岡港交通的船碼頭改善」計畫經費高達7億多元，中央要求地方自籌23％、約1.68億元，而根據漁港管理費規定，收費標準為1噸4到24元，基於「使用者付費」原則調整為12元。

他說，為了讓交通船方便加水、加電，縣府預計花450萬元在富岡、綠島南寮港增設岸上設備，此外，富岡港區目前正在疏濬，總經費高達1200萬元，都是為了方便交通船進出的措施。

(中國時報)