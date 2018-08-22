分戶暴增21倍 公宅抽籤大漏洞

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市健康公宅年初公開抽籤，創下公宅招租中籤率最低紀錄，當時北市議員王鴻薇曾提出，抽籤前當地辦理「分戶」民眾暴增17倍，藉以享有抽籤資格，毫無公正性可言。不料，市府卻無視鑽漏洞問題，今年8月興隆公宅抽籤，分戶民眾又暴增21倍，網上甚至出現「教戰手則」，她質疑，這叫守法民眾情何以堪？

王鴻薇21日質詢指出，北市都發局規定公宅抽籤資格限定本人、配偶、戶籍內直系親屬及其配偶無自有住宅才可抽籤，但只要申請原戶籍地分戶，就能擁有抽籤資格，年初健康公宅已有不少民眾大鑽漏洞，抽籤前分戶數暴增17倍，導致中籤率極低。

她不滿，都發局對問題視而不見，不僅未修改申請規則，還讓同仁教民眾作弊，文山區興隆公宅8月開放申請，當月申請分戶件數多達432件，比去年同期多出21倍，因分戶數大幅增加，使得興隆公宅更難抽，部分房型中籤率不到1％。

王鴻薇強調，北市有很多弱勢戶需要照顧，公宅不是給已有自有宅的市民申請，要不然都發局就取消公宅申請限制，開放讓所有人申請，不要因部分民眾不懂鑽漏洞，就懲罰這些守法的人，要求1個月內提出解決辦法。

對此，都發局長林洲民表示，上次議員質詢後，有找市府相關局處、專家學者討論，多認為可尊重分戶情形，因此興隆二區並未限制；至於下一個將完工的青年公宅，預計明年初招租，若外界有疑慮，會進一步再討論分戶議題。

(中國時報)