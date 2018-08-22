黃金海岸船屋 遭疑招商成騙局

2018年08月22日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市最大的「蚊子館」黃金海岸船屋營運時間一延再延，國民黨議員聯合質詢時，指承包商號稱將協助青年創業招商及提供優惠，但電話沒人接，資料也找不到，懷疑可能詐騙吸金。市府觀旅局保證絕不是騙局，還強調船屋預定本周點交，依合約應於185天內正式營運。

黃金海岸船屋閒置20多年，成為台南市最大的蚊子館。去年市府辦理1、2樓委外經營，由有戲數位以每年權利金加租金110多萬元得標。長期關切此案的李中岑、蔡淑惠、洪玉鳳21日聯合質詢時，再度聯手緊咬該件開發案，並提出新證據，質疑市府與包商簽約是真、吃飯是真，但其他一切都是假，不知有多少想創業的青年人被騙？請市府不要步入台中市長林佳龍被騙的後塵。

3位議員指出，4月總質詢曾提醒市府不要被有戲數位騙了，因為接獲不少檢舉，指該公司打著鴻海集團創意總監負責人名號在網路上招商，但被網友踢爆是家1人公司，負責人林小姐還積欠房租被告，開發案更是個吸金案。市府曾保證5月到7月要試營運，但經深入了解，並前往船屋現場勘查，發現除了灰塵，什麼都沒有。

議員們還說，目前該公司仍積極對外招商，還在網路上寫著跟中華職訓合作免費開設AI課程，文宣尾端又說要繳交近萬元；議員曾打電話詢問，但中華職訓說完全沒跟林小姐合作；船屋招商地址也不寫南區黃金海岸，反而寫安平區建平一街，現場掛的也不是招商牌子，是租屋的看板，為何查到的資料都是假的，市府還要裝聾作啞到何時？

觀旅局副局長林國華答詢打包票不是詐騙，還指屋齡已23年的黃金海岸船屋，今年6月14日點交時，因發現多處漏水進行修繕，本周才準備再度點交，只要點交順利，依合約包商應於185天之內正式營業。

(中國時報)