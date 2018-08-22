媽祖園區有座無像 追加預算建雕像

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

為改善台中市大安區與西濱快速道路的連通，北汕路已完成拓寬，但鄰近的大安媽祖文化園區卻「有座無像」，台中市長林佳龍21日表示，已重新定位園區，並著手辦理追加預算興建媽祖雕像；另大甲聯合行政中心預定在大甲警分局進行原地重建。

林佳龍21日視察甲安埔建設，包括大甲聯合行政中心預定遷建地、大安區北汕路拓寬及參加外埔區養蜂產銷班集貨包裝場啟用典禮，立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟、李榮鴻也出席。

林佳龍指出，北汕路銜接鄰岸的媽祖文化園區，目前基座及展覽空間已完工，經地方連署支持，市府已著手辦理追加預算興建媽祖文化雕像。而北汕路拓寬為15公尺、長570公尺道路、「海翁橋」也將改建，加上媽祖雕像，盼早日打造觀光旅遊勝地。

蔡其昌表示，大安區的建設幾乎是以「跑百米」前進，不僅是觀光及公車的推動，自來水接管率也逐年攀升，路平、燈亮、水溝通等一一完成，海線繁榮發展指日可待。

新建大甲聯合行政中心將在大甲警分局原地重建，讓區公所、戶政、地政與警分局等4機關進駐辦公。林佳龍指出，聯合行政中心不僅是大台中山手線重要的一環，也提供海線民眾更好的服務，中心地處火車站附近，無論辦公、觀光、經商等需求進出大甲，都將有更完善及多元服務。

(中國時報)