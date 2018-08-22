泳壇男神安廷耀 奪牌呼聲高

亞運代表隊選手中，擁有5項全國紀錄的高雄「泳壇男神」安廷耀，不僅泳技佳，更有高顏值是此次中華隊游泳項目的頭號「泳」將，奪牌能量不容小覷。（高雄市游泳委員會提供）

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中國時報
／高雄報導

亞運代表隊選手中，擁有5項全國紀錄的高雄「泳壇男神」安廷耀，不僅泳技佳，更有高顏值是此次中華隊游泳項目的頭號「泳」將，奪牌能量不容小覷。

安廷耀身高183公分、體重73公斤的完美身材，100M自由式、200M自由式、200M混合式、400M自由式、400M自由式接力、800M自由式接力等全國紀錄保持者。去年代表高雄市出戰全國運動會，100M自由式項目中飆出49秒54，不僅締造全國新猷，更直逼上屆亞運的銅牌。

他與同樣來自高雄的學長王郁濂，在本月初的香港公開賽，聯手締造3分19秒76的亮眼佳績，更一舉超越上屆亞運的銅牌水準，是教練眼中具奪牌能力選手。

頂著中華隊頭號「泳」將光環，安廷耀當然不輕鬆，參加了6項亞運賽事，可想而知肩上挑的擔子十分沉重。

安廷耀並非天才型選手，從幼稚園開始學游泳，起初成績不算突出，甚至一度轉練划船，直至高中時期游泳才「開花結果」，因此這位「泳壇男神」勵志的奮鬥歷程，也堪稱是體壇佳話。

對照近3年國內游泳項目的成績，可謂是突飛猛進，自2016年迄今，已改寫16項男子、5項女子全國紀錄（含接力），新生代好手紛紛崛起，因應這股「時勢造英雄」的潮流，安廷耀也開始在國內外大小賽事嶄露頭角，至今已是國家隊的主力戰將，也是本屆亞運中奪牌的重點人物。

安廷耀將在亞運度過22歲生日，奪牌呼聲最高的男子400M自由式接力與安廷耀的男子100M自由式，也分別在22及23日接連登場。讓大家一起為他加油，期盼他奪牌做為自己的生日禮物。

(中國時報)

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